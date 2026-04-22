Forbo Flooring lance Allura Decibel B+, une nouvelle déclinaison de sa gamme avec 31 % de matières recyclées et six nouveaux designs. La marque veut mettre en avant sa légèreté et la simplicité de la pose, pour ce produit qui cible tertiaire et espaces collectifs.

Lancée en 2020, la gamme Allura decibel, proposée par Forbo Flooring, va connaître une nouvelle évolution. Avec six nouveaux designs, 28 références supplémentaires, du PVC à base bio et l'utilisation d'un plastifiant d'origine recyclée, la marque compte ainsi faire évoluer son produit avec une nouvelle collection, Allura Decibel B+.

Celle-ci doit en effet renforcer l'utilisation de matières recyclées pour la marque, passant à 31 %, dans ses sols LVT en ce mois d'avril 2026 (contre 20 % jusqu'ici), annonce Cécilia Louis, directrice de la stratégie France de Forbo Flooring.

Forbo Flooring défend un produit plus léger pour les artisans

« Pour l'instant, on se suffit à nous-mêmes pour nous fournir en matières recyclées », explique-t-elle. « Pour l'instant, on récupère 300 tonnes à l'année mais on a l'objectif de 700 tonnes à l'année d'ici deux ans. »

©Raphaël Barrou

Pour les artisans, cette dernière affirme que les lames ou les dalles sont plus légères que d'autres produits, simplifiant son utilisation sur les chantiers. Avec de petites dimensions de lames, les représentants de la marque affirment que des sols aux couleurs variées sont possibles en alternant les designs.

Selon Cécilia Louis, ces pièces sont également adaptées à une pose poissée, ne nécessitant que l'utilisation d'une lame crochet pour être coupées. « Cela ne demande pas de sortir une scie circulaire, donc il y a de vrais avantages de pose », argumente-t-elle.

Un confort acoustique de 19 dB pour la gamme Allura decibel B+

Par ailleurs, « Decibel », dans le nom du produit, fait référence aux performances acoustiques mises en avant par Forbo Flooring. La gamme permettrait d'atteindre un confort acoustique de 19 dB. Un produit destiné au tertiaire, pour les couches d'usure de 0,7 ou 0,8 mm, ou aux environnements collectifs avec une couche d'usure de 0,35 mm, qui permettrait ainsi selon la marque de diminuer les nuisances.

©Raphaël Barrou

Cécilia Louis admet que le produit est « 10 à 20 % plus cher que la concurrence », en raison des matériaux utilisés. « Forbo Flooring n'a jamais prétendu être le moins cher », se défend-elle.

La marque revendique déjà « plusieurs millions de mètres carrés équipés » par du Allura decibel depuis six ans après une première refonte en 2023, mais compte, avec ces nouveautés, augmenter encore son carnet de commandes.