Décoclim annonce décliner ses gammes avec de nouvelles tailles de cache climatisation et pompes à chaleur, des accessoires intégrés dès la conception et quatre coloris disponibles.

Nouvelles tailles, accessoires intégrés dès la conception, coloris supplémentaires et optimisations techniques... L'entreprise Décoclim enrichit son offre de cache climatisation et pompe à chaleur.

De nouvelles tailles pour éviter au maximum le sur-mesure

L'entreprise, qui revendique 15 000 professionnels partenaires, dévoile ainsi trois nouvelles tailles (XS, XXL et XXL+), qui portent la gamme de cache climatisations à onze tailles différentes. De nouvelles tailles qui « répondent aux besoins terrain des installateurs », affirme Décoclim. Une solution, selon elle, aussi pour pouvoir se passer du sur-mesure, ce qui réduit les coûts de l'opération d'installation.

La marque estime que les tailles XXL et XXL+ conviendront, par exemple, pour couvrir les pompes à chaleur air-eau de grande capacité.

Toujours dans l'idée d'éviter le plus possible le sur-mesure, la marque avance que « les nouvelles tailles disposent désormais des accessoires dès leur conception » :

Pour la taille XS, une face de dessous pour les installations en hauteur.

Pour les tailles XXL et XXL +, une face de dos pour les unités visibles en espace ouvert.

Quatre coloris disponibles pour les accessoires de Décoclim

Le spécialiste des caches climatiseur et pompe à chaleur annonce aussi étendre le RAL 1015 (ivoire clair) à l'ensemble de sa gamme d'accessoires. Selon la marque, le coloris évoque « les teintes d'enduits traditionnels, de la pierre claire ou de la chaux » de manière à s'intégrer aux façades.

Trois autres coloris (blanc, blanc crème et gris anthracite) existent déjà pour les accessoires de Décoclim.

Enfin, Décoclim annonce des évolutions pour ses réglettes, qui assurent l'ajustement précis du cache à l'unité extérieure. Leur épaisseur passe ainsi de 1,5 mm à 2 mm, ce qui doit améliorer « significativement » la solidité et la durabilité de l'installation dans le temps. L'ajustement des caches peut aussi être prolongé de 40 cm grâce à des réglettes optionnelles que Décoclim lance.