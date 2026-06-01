Canicule : Haix lance des chaussures de sécurité contre la chaleur

Face aux fortes chaleurs, Haix dévoile des chaussures de sécurité et des chaussettes techniques conçues pour améliorer le confort des travailleurs du BTP.

Alors qu'une canicule historique pour un mois de mai s'est installée en France, le bâtiment cherche à s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques. Et à savoir comment optimiser les EPI (équipements de protection individuelle), qui peuvent parfois devenir trop chauds en été.

Des pigments de couleur réfléchissants

Alors, la marque Haix, qui travaille aussi pour les équipements des pompiers ou des représentants des forces de l'ordre, vient d'annoncer deux nouveaux produits pour s'adapter aux conditions. Tout d'abord avec une chaussure de sécurité montante Black eagle safety 360 en cuir imperméable. Ce modèle est équipé de pigments de couleur permettant, selon la marque, de réduire jusqu'à 40 % la chaleur ressentie dans les chaussures.

En plus de cette technologie, Haix assure que le modèle protège contre les objets pointus et les arêtes tranchantes.

Ensuite, la marque révèle les chaussettes Connexis printemps-été qui intègrent une fonction anti-ampoules. Elles sont composées de « 76 % polyamide, de 11 % polyester, de 11 % laine et de 2 % élasthanne ». Une gamme censée limiter la transpiration grâce à sa fabrication à partir de fibres.

L'entreprise, qui se présente comme une cordonnerie familiale, précise que les Connexis printemps-été stimulent la circulation sanguine et luttent contre les gonflements des pieds.