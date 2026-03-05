Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Risques dans le BTP : Molinel sort une gamme d'équipements de protection

Partager l'article
Prévention

Publié le 05 mars 2026 à 16h45, mis à jour le 06 mars 2026 à 17h04, par Raphaël Barrou

Molinel révèle sa nouvelle gamme d'équipements de protection pour les sites industriels. L'entreprise vante des équipements qui s'adaptent aux risques multiples qui concernent souvent les salariés du BTP.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements professionnels et d'équipements de protection technique, Molinel équipe en particulier l'artisanat, la construction et l'industrie ainsi que les métiers de bouche ou encore les métiers de soin à la personne. 

Avec sa gamme « Invict Light », Molinel entend proposer une option multirisque et plus légère. L'entreprise liste les usages de prévention qu'elle permet : « sites pétrochimiques, installations classées Seveso, maintenance industrielle, métallurgie, soudure ou chantiers du BTP »

Selon Molinel, l'ensemble des modèles répond aux normes suivantes : 

  • EN ISO 11612 (chaleur et flamme)
  • EN ISO 11611 Classe 1 (soudage)
  • EN 13034+A1 Type 6 (projections chimiques limitées)
  • IEC 61482-2 APC 1 (arc électrique)
  • EN ISO 1149-5 (propriétés électrostatiques – zones ATEX)

Le vêtement multirisques devient progressivement un « standard », selon Molinel

 

2,7 millions de salariés seraient exposés à au moins un risque chimique d'après les chiffres de la Dares (ministère du Travail). 

La gamme se décline avec une veste, pantalon simple ou avec genouillères de travail ainsi qu'une combinaison. 

« Le vêtement multirisques s’impose progressivement comme un standard dans de nombreux environnements industriels et dans le BTP. Les entreprises attendent des solutions globales, fiables et confortables pour leurs équipes. Avec Invict Light, nous avons travaillé un tissu plus léger, tout aussi performant, capable d’accompagner les professionnels dans leurs contraintes quotidiennes avec une haute exigence normative », souligne Claire Obein, cheffe de produit workwear chez Molinel. 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.