Risques dans le BTP : Molinel sort une gamme d'équipements de protection
Publié le 05 mars 2026 à 16h45, mis à jour le 06 mars 2026 à 17h04, par Raphaël Barrou
Entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements professionnels et d'équipements de protection technique, Molinel équipe en particulier l'artisanat, la construction et l'industrie ainsi que les métiers de bouche ou encore les métiers de soin à la personne.
Avec sa gamme « Invict Light », Molinel entend proposer une option multirisque et plus légère. L'entreprise liste les usages de prévention qu'elle permet : « sites pétrochimiques, installations classées Seveso, maintenance industrielle, métallurgie, soudure ou chantiers du BTP ».
Selon Molinel, l'ensemble des modèles répond aux normes suivantes :
- EN ISO 11612 (chaleur et flamme)
- EN ISO 11611 Classe 1 (soudage)
- EN 13034+A1 Type 6 (projections chimiques limitées)
- IEC 61482-2 APC 1 (arc électrique)
- EN ISO 1149-5 (propriétés électrostatiques – zones ATEX)
Le vêtement multirisques devient progressivement un « standard », selon Molinel
2,7 millions de salariés seraient exposés à au moins un risque chimique d'après les chiffres de la Dares (ministère du Travail).
La gamme se décline avec une veste, pantalon simple ou avec genouillères de travail ainsi qu'une combinaison.
« Le vêtement multirisques s’impose progressivement comme un standard dans de nombreux environnements industriels et dans le BTP. Les entreprises attendent des solutions globales, fiables et confortables pour leurs équipes. Avec Invict Light, nous avons travaillé un tissu plus léger, tout aussi performant, capable d’accompagner les professionnels dans leurs contraintes quotidiennes avec une haute exigence normative », souligne Claire Obein, cheffe de produit workwear chez Molinel.
