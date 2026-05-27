Soudal lance sa gamme de colles pulvérisables Click & Spray

Soudal dévoile sa gamme Click & Spray de colles pulvérisables destinée aux travaux d’isolation, de montage et d’agencement sur chantier.

Spécialisé dans les colles de contact, Soudal dévoile de nouvelles solutions pulvérisables Click & spray. Selon la marque, celles-ci s'adaptent aux travaux d'isolation comme aux applications de montage et d'agencement sur petites comme grandes surfaces « avec la praticité d'un aérosol ».

La gamme est déclinée en trois formulations

Sur des aspects plus techniques, Soudal précise dans un communiqué de presse que le pistolet Click & spray permet :

une largeur de pulvérisation réglable de 5 à 25 cm,

une couverture pouvant atteindre jusqu’à 1 m² en 30 secondes,

un démarrage et un arrêt instantanés,

une utilisation sans électricité ni air comprimé,

une réduction des pertes de produit

La gamme est déclinée en trois formulations : super track (pour l'isolation et les matériaux techniques), power spray (collage multi-matériaux) et classic spray (pour l'agencement et les matériaux légers).

Le produit est compatible avec les aérosols 750 mL de la gamme Soudalbond et disponible dans plusieurs formats : aérosols 500 mL, aérosols 750 mL compatibles Click&Spray, canisters 22 litres pour pulvérisation autonome.