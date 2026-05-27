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Soudal lance sa gamme de colles pulvérisables Click & Spray

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Nouveaux produits du BTP
Publié le 27 mai 2026 à 14h35, mis à jour le 28 mai 2026 à 17h16, par Raphaël Barrou
Soudal dévoile sa gamme Click & Spray de colles pulvérisables destinée aux travaux d’isolation, de montage et d’agencement sur chantier.
©Soudal - Batiweb
©Soudal

Spécialisé dans les colles de contact, Soudal dévoile de nouvelles solutions pulvérisables Click & spray. Selon la marque, celles-ci s'adaptent aux travaux d'isolation comme aux applications de montage et d'agencement sur petites comme grandes surfaces « avec la praticité d'un aérosol »

La gamme est déclinée en trois formulations

 

Sur des aspects plus techniques, Soudal précise dans un communiqué de presse que le pistolet Click & spray permet : 

  • une largeur de pulvérisation réglable de 5 à 25 cm,
  • une couverture pouvant atteindre jusqu’à 1 m² en 30 secondes,
  • un démarrage et un arrêt instantanés,
  • une utilisation sans électricité ni air comprimé,
  • une réduction des pertes de produit

La gamme est déclinée en trois formulations : super track (pour l'isolation et les matériaux techniques), power spray (collage multi-matériaux) et classic spray (pour l'agencement et les matériaux légers). 

Le produit est compatible avec les aérosols 750 mL de la gamme Soudalbond et disponible dans plusieurs formats : aérosols 500 mL, aérosols 750 mL compatibles Click&Spray, canisters 22 litres pour pulvérisation autonome. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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