Soudal lance sa gamme de colles pulvérisables Click & Spray
Spécialisé dans les colles de contact, Soudal dévoile de nouvelles solutions pulvérisables Click & spray. Selon la marque, celles-ci s'adaptent aux travaux d'isolation comme aux applications de montage et d'agencement sur petites comme grandes surfaces « avec la praticité d'un aérosol ».
La gamme est déclinée en trois formulations
Sur des aspects plus techniques, Soudal précise dans un communiqué de presse que le pistolet Click & spray permet :
- une largeur de pulvérisation réglable de 5 à 25 cm,
- une couverture pouvant atteindre jusqu’à 1 m² en 30 secondes,
- un démarrage et un arrêt instantanés,
- une utilisation sans électricité ni air comprimé,
- une réduction des pertes de produit
La gamme est déclinée en trois formulations : super track (pour l'isolation et les matériaux techniques), power spray (collage multi-matériaux) et classic spray (pour l'agencement et les matériaux légers).
Le produit est compatible avec les aérosols 750 mL de la gamme Soudalbond et disponible dans plusieurs formats : aérosols 500 mL, aérosols 750 mL compatibles Click&Spray, canisters 22 litres pour pulvérisation autonome.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Nouveaux produits du BTP
- Afficher plus
Forbo Flooring lance sa nouvelle collection de sols : Allura Decibel B+
Forbo Flooring lance Allura Decibel B+, une nouvelle déclinaison de sa gamme avec 31 % de matières recyclées et six nouveaux designs. La marque veut mettre en avant sa légèreté et la simplicité de la pose,...
Colles et mastics : Soudal renforce sa gamme pro
Soudal élargit sa gamme de solutions pour le bâtiment avec le lancement de Soudaseal 255 Supertack, une colle hybride à très haute adhérence initiale.
Des nouveautés sur les gammes de Gimm Menuiseries et Les menuiseries françaises
Gimm Menuiseries et Les menuiseries françaises enrichissent leur offre avec deux blocs-portes innovants. La gamme My Reno confirme cette dynamique avec des solutions facilitant la rénovation et valorisant...
IA spécialisée dans le BTP : quels gains de temps pour les artisans ?
Où en est-on de l'utilisation de l’IA dans le BTP ? Devis en quelques secondes, réglementation éclairée… Les fondateurs de deux outils, qui se veulent des alliés pour les artisans au quotidien, nous expliquent...