Le groupe HBF, spécialiste français de l’équipement électrique, lance quatre nouveautés pour ses marchés du branchement, de l’appareillage et des stations électriques, sous ses marques Zenitech, Otio et Protec. Zenitech et Otio ciblent les particuliers avec des solutions domotiques, tandis que Protec propose des équipements pour les professionnels.

Le groupe industriel français HBF – spécialiste de l’équipement électrique qui célébrera ses 30 ans en 2026 – annonce le lancement de quatre nouveautés. Celles-ci concernent ses marchés historiques du branchement et de l’appareillage mais aussi le nouveau marché des stations électriques, sous ses marques Zenitech, Otio et Protec.

Deux nouveautés concernant les particuliers et la domotique

Concernant Zenitech, qui s'adresse aux particuliers, trois nouveaux modèles avec télécommande enrichissent la gamme Boléa. Selon HBF, celles-ci sont équipées de notifications de l'état (marche/arrêt) par LED, de boutons sur chaque prise et d'une télécommande.

La marque Otio, spécialisée dans les solutions de domotique, présente deux nouveaux exemplaires de multiprises dans sa gamme Gekko. Les versions XL et XS s'ajoutent ainsi aux options en version standard deux prises + USB A + C.

Protec révèle deux produits pour les professionnels

Enfin, la marque Protec révèle deux innovations qui s'adressent davantage aux professionnels. D'un côté, de nouvelles prises FORTYfive, qui doivent s'adapter « aussi bien aux goulottes appareillables qu'aux boites d'encastrement », selon le groupe HBF. La gamme de prises serait adaptée en priorité aux environnements résidentiels et tertiaires.

De l'autre côté, la gamme de stations Exawatt doit permettre aux pros du BTP et de l'industrie d'alimenter tous types d'équipements de chantier. Déclinées en cinq modèles, dont certaines extensibles jusqu'à 8 192 Wh avec des batteries additionnelles, ces stations électriques sont rechargeables sur secteur ou via panneaux solaires et peuvent alimenter jusqu'à 4 500 W entre des outils, l'éclairage, l'électroménager mobile...

Pour rappel, le groupe HBF contrôle aussi la marque Voltman, spécialisée en génie climatique et les entreprises Orium et Watt&Co depuis fin 2024.

Par Raphaël Barrou