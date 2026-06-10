À l'approche d'Idéobain 2026, Novellini dévoile sa stratégie autour du mobilier de salle de bains et met en avant sa gamme wellness Home Oasis.

Spécialisé dans la fabrication d'équipements de salle de bain set de bien-être, Novellini veut anticiper le salon Idéobain, prévu fin septembre 2026, et commence à annoncer ses nouvelles collections.

À l'occasion de l'événement parisien, la marque italienne célèbrera ses 60 ans, en présentant son catalogue désormais fourni de six collections de meubles.

Novellini assure que les finitions Coloratissimi permettront de décliner les gammes HP Art, HC Art, RIGA, N180, CM FRAME, SIDE et LAB 39 en différentes couleurs.

Une nouvelle offre de mobilier 100 % intégrée

À noter : l'ambition de l'entreprise de proposer en 2026 une offre de mobilier 100 % intégrée pour ajouter au positionnement historique sur la douche et la salle de bain. « Les installateurs et les distributeurs nous demandent d’aller plus loin dans la couverture de l’espace salle de bains », affirme le directeur national de la branche française Michel Perrier. « Lancer l’offre meuble, c’est répondre à cette demande et renforcer notre rôle de marque référente pour les professionnels du bâtiment. »

Alors que le marché de la salle de bains a affiché une baisse de 3 % en 2025, M. Perrier explique vouloir continuer de se développer dans la prescription et l'hôtellerie, « des segments où les volumes sont significatifs et où la relation de confiance avec les professionnels prime ».

Une gamme bien-être mise à l'honneur par Novellini

Au contraire, Novellini estime que le résidentiel ralentit. Ce qui explique des partenariats qu'elle décrit comme « renforcé[s] » avec les promoteurs immobiliers, les maîtres d'œuvre et les installateurs.

La marque met aussi en avant la fabrication intégralement en Italie, alors qu'elle estime que son secteur fait face à « la pression des importateurs asiatiques ».

Enfin, dans le domaine du marché du bien-être, jugé « porteur » par Michel Perrier, l'entreprise voudra mettre à l'honneur sa gamme Home oasis, qui propose une offre de saunas, hammams et spas modulables, à l'occasion du salon Piscine global à Lyon en novembre prochain.