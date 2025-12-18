HVA CONCEPT : le pari gagnant de l’industrialisation des salles de bains
Publié le 18 décembre 2025
Industrialisation au service de la qualité et du délai
Menée par Linkcity pour le compte de l'investisseur Greystar, cette opération emblématique verra l'émergence d'une tour de 17 étages au cœur de l'écoquartier Toulouse Aerospace. La complexité et le rythme soutenu d'un tel chantier, piloté par Bouygues Bâtiment, exigent des solutions industrielles capables de garantir qualité, rapidité et fiabilité.
Un gros volume de production pour un projet d’envergure
C'est ici que l’expertise d’HVA CONCEPT en conception et fabrication de salles de bains préfabriquée et sur-mesure prend tout son sens. Pour livrer les 343 modules Hva'ini® en parfaite adéquation avec le planning du chantier, son usine française basée à Fresnay-sur-Sarthe a mobilisé deux lignes de production 100% dédiées à ce projet. Ce processus industriel entièrement maîtrisé assure une qualité de finition irréprochable et constante sur l'ensemble de la série, tout en sécurisant les délais grâce à une coordination optimisée avec les autres corps d'état.
Une expérience qui a fait ses preuves
Ce nouveau projet majeur souligne la capacité d'HVA CONCEPT à accompagner les promoteurs et entreprises générales sur des opérations complexes nécessitant la production en grande série de modules personnalisés.
Depuis plus de 15 ans, HVA CONCEPT se positionne comme un partenaire industriel fiable, apportant une solution "Made in France" sécurisant les projets à forte cadence et répondant aux exigences du marché immobilier actuel.
HVA Concept compte de nombreuses références dans le secteur des résidences étudiantes mais que, leurs salles de bains industrialisées sont grandement adoptées dans le secteur hospitalier, l’hôtellerie, les résidences gérées ou encore les logements en accession.
Un nouveau tournant pour HVA CONCEPT
HVA CONCEPT renforce sa communication en lançant sa page LinkedIn !
Sa page met en lumière :
- Les coulisses de l’usine de production française
- Le suivi des projets emblématiques en cours
- Les portraits de collaborateurs de la marque sous forme de témoignages inspirants
- Les initiatives menées en interne autour du hors-site, l’éco-construction et la qualité
Retrouvez-nous sans plus attendre sur notre page LinkedIn pour en savoir plus sur nos projets en cours et les innovations à venir !
Le projet en bref
