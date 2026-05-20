Roto et Armen renforcent les ferrures de menuiseries contre la corrosion saline
Le fabricant allemand de ferrures pour bâtis Roto annonce le déploiement de sa technologie SPC (Surface Special Treatment) dans la nouvelle offre « Bord de Mer » développée par son partenaire breton Armen. Cette solution vise notamment à répondre aux problématiques de corrosion saline.
Selon le communiqué de l’entreprise, « les ferrures ROTO SPC déjà utilisées dans des environnements fortement agressifs ont fait l’objet de tests en laboratoire et d’essais de corrosion accélérée, conformes aux normes en vigueur et au-delà de leurs exigences (DIN EN 1670) ».
Armen propose la technologie SPC pour plusieurs types d’environnements exposés : logements situés en zone côtière, piscines et espaces chlorés, salles de bains ou encore bâtiments soumis à des atmosphères agressives.
Disponible pour les menuiseries aluminium, polymère et PVC, cette solution doit permettre de limiter le remplacement prématuré des ferrures tout en préservant les performances mécaniques, esthétiques et fonctionnelles des fenêtres.
Jusqu’à 15 ans de garantie en zone littorale
Au cœur de cette offre figure le traitement SPC (Special Protective Coating). Présenté comme une « microcouche technique appliquée sur les pièces, agissant comme un dispositif de protection renforcée », il a pour objectif de ralentir les phénomènes d’oxydation, de résister aux atmosphères salines, chlorées ou ammoniacales et de maintenir les performances mécaniques des ferrures dans le temps.
Sur le plan mécanique, l’intégration des ferrures Roto avec traitement SPC permettrait d’étendre les garanties jusqu’à 15 ans en zone littorale de niveau 1, soit de 0 à 3 km du littoral. Côté esthétique, Armen indique associer cette solution à des laquages de Classe 2 sur ses profilés aluminium, afin d’améliorer la tenue des teintes et de la brillance face à l’exposition aux UV.
« En zone littorale, les exigences dépassent largement les standards habituels. Nous avions besoin d’une technologie éprouvée, capable de répondre durablement aux problématiques d’oxydation, de tenue mécanique et d’esthétique. Le partenariat avec ROTO nous permet d’intégrer, au cœur de notre nouvelle offre Bord de Mer, des ferrures à traitement SPC dont les performances sont testées, normées et reconnues sur des marchés soumis à des contraintes extrêmes », assure Marc Ouellet, dirigeant d’Armen.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Deceuninck lance la gamme de portes Elegant en PVC et ThermoFibra nouvelle génération
Deceuninck commercialise des portes PVC, combinant design minimaliste, performances thermiques et contenu recyclé.
Coulissant 6700 Sepalumic : 5 configurations architecturales
Innovation esthétique et technique, la baie vitrée coulissante 6700 propose un éventail de configurations pour s’adapter à tous les projets.
REHAU Window Solutions primé aux ACTES 2025 pour Window.ID
REHAU Window Solutions reçoit le Trophée Bronze UNTEC 2025 pour Window.ID, une innovation clé pour la traçabilité, la circularité et la construction durable.
Réhabilitation du Grand Hôtel d'Antibes : des menuiseries bois Bieber retenues
Le Grand Hôtel d’Antibes, imaginé en 1905 par l’architecte monégasque Louis Copello, a récemment fait l’objet d’une réhabilitation complète menée par le groupe CIR. Le Grand Hôtel a ainsi été transformé...