Roto déploie son traitement SPC dans l’offre « Bord de Mer » d’Armen pour protéger les ferrures de menuiseries exposées aux milieux agressifs.

Le fabricant allemand de ferrures pour bâtis Roto annonce le déploiement de sa technologie SPC (Surface Special Treatment) dans la nouvelle offre « Bord de Mer » développée par son partenaire breton Armen. Cette solution vise notamment à répondre aux problématiques de corrosion saline.

Selon le communiqué de l’entreprise, « les ferrures ROTO SPC déjà utilisées dans des environnements fortement agressifs ont fait l’objet de tests en laboratoire et d’essais de corrosion accélérée, conformes aux normes en vigueur et au-delà de leurs exigences (DIN EN 1670) ».

Armen propose la technologie SPC pour plusieurs types d’environnements exposés : logements situés en zone côtière, piscines et espaces chlorés, salles de bains ou encore bâtiments soumis à des atmosphères agressives.

Disponible pour les menuiseries aluminium, polymère et PVC, cette solution doit permettre de limiter le remplacement prématuré des ferrures tout en préservant les performances mécaniques, esthétiques et fonctionnelles des fenêtres.

Jusqu’à 15 ans de garantie en zone littorale

Au cœur de cette offre figure le traitement SPC (Special Protective Coating). Présenté comme une « microcouche technique appliquée sur les pièces, agissant comme un dispositif de protection renforcée », il a pour objectif de ralentir les phénomènes d’oxydation, de résister aux atmosphères salines, chlorées ou ammoniacales et de maintenir les performances mécaniques des ferrures dans le temps.

Sur le plan mécanique, l’intégration des ferrures Roto avec traitement SPC permettrait d’étendre les garanties jusqu’à 15 ans en zone littorale de niveau 1, soit de 0 à 3 km du littoral. Côté esthétique, Armen indique associer cette solution à des laquages de Classe 2 sur ses profilés aluminium, afin d’améliorer la tenue des teintes et de la brillance face à l’exposition aux UV.

« En zone littorale, les exigences dépassent largement les standards habituels. Nous avions besoin d’une technologie éprouvée, capable de répondre durablement aux problématiques d’oxydation, de tenue mécanique et d’esthétique. Le partenariat avec ROTO nous permet d’intégrer, au cœur de notre nouvelle offre Bord de Mer, des ferrures à traitement SPC dont les performances sont testées, normées et reconnues sur des marchés soumis à des contraintes extrêmes », assure Marc Ouellet, dirigeant d’Armen.