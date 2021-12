Edma lance un nouveau support genoux à roulettes pour les artisans-carreleurs

La CAPEB, via sa filiale Béranger Développement, Knauf Insulation et Knauf ont signé un nouveau contrat de partenariat afin de donner aux artisans, et plus particulièrement aux Eco artisans®, les moyens de remporter les marchés de l’éco-rénovation. Au programme : proposer des solutions adaptées aux besoins des entreprises artisanales du bâtiment en matière de performance énergétique. Le nouvel accord se décline en trois volets : produits, formations et prévention.