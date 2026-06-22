« Électrifions la France », la nouvelle campagne du gouvernement

Le gouvernement lance « Électrifions la France » pour promouvoir chauffage électrique, mobilité électrique et rénovation énergétique auprès des particuliers et entreprises. Les détails de cette campagne.

Après la rencontre entre le président de la République Emmanuel Macron et « l'Équipe de France de l'électrification » fin mai, le gouvernement lance ce 22 juin sa campagne « Électrifions la France ». Le but étant bien évidemment de pousser, les entreprises et professionnels, à électrifier leurs usages.

Une ambition que l'État porte, tant à travers la version 3 de laStratégie nationale bas carbone (SNBC 3)en cours de consultation jusqu'au 5 juillet prochain, que par son plan électrification présenté fin avril. Radio, réseaux socaux, vidéos en ligne, presse quotidienne et régionale... Le campagne, menée de ce mois de juin à septembre prochain, repose sur une diffusion multicanale et « trois arguments » : pouvoir d’achat, confort énergétique et fluidifications aux mobilités.

L'accent mis le chauffage et les mobilités électriques

Surtout face au conflit Moyen-Orient, qui a entraîné une nouvelle flambée des prix de l'énergie. Sans surprise, l'accent est mis sur le chauffage électrique. Rappelons que le 17 juin dernier, le ministre du Logement a annoncé la mise en place d'une TVA à 5,5 % pour les PAC Air-Air.

Par ailleurs, de juin à octobre prochain, France Rénov’ sera en tournée en 12 étapes. Deux maisons mobiles en voie voyageront à travers la France, dans un but : conseiller les particuliers sur leur parcours de rénovation énergétique et les solutions adaptées.

Côté entreprises, la campagne « Électrifions la France » est associée à des événements tels que Choose France et France 2030 et « a pour vocation de fédérer les parties prenantes autour du Plan Électrification qui associe déjà 6 000 entreprises. » Rappelons que l'électrification des entreprises concerne aussi leur flotte automobile. Si des aides financières veulent aider les gros rouleurs, y compris les entreprises du BTP, à tenir face à cette nouvelle inflation, des soutiens au leasing social existent.

Le gouvernement lance également un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour inciter les entreprises et partenaires à rejoindre le mouvement. « Cet AMI vise à structurer une coalition d’acteurs publics et privés. Les candidats retenus seront relais de la campagne et pourront bénéficier d’une mise en visibilité dans l’écosystème Électrifions la France" », lit-on dans le communiqué du gouvernement.

Pour les particuliers et professionnels, toutes les informations pratiques sur les aides, les ressources pédagogiques et outils sont rassemblés sur la plateforme electrifions-la-france.gouv.fr.