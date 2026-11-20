Xylem commercialise en France deux nouveaux modèles de lampes de désinfection de l'eau par UV Wedeco Spektron. Des références pensées « pour les petites municipalités soumises à des contraintes d’espace ».

Spécialiste des technologies de traitement de l'eau, Xylem officialise, le jeudi 5 novembre en France, le lancement de deux nouveaux modèles de sa solution Wedeco Spektron.

Deux modèles dédiés à la désinfection de l'eau par UV, pensés «pour les petites municipalités soumises à des contraintes d’espace».

Plus de compacité et de connectivité

Ces nouvelles références de lampes sont certifiées DIN19294-1 et UVDGM et comptent 10 000 unités installées dans le monde. Elles sont équipées de réacteurs et lampes UV EcoRay à haut rendement, avec jusqu'à -50 % de réduction de la consommation énergétique estimée.

Leur dispositif de contrôle intelligent OptiDose permet d'adapter leur fonctionnement aux besoins de traitement. « Leur durée de vie peut atteindre 14 000 heures garanties », souligne la marque.

Côté maintenance, le système d’essuyage automatique OptiWipe et la technologie Optimount tendent à faciliter l’installation des lampes des deux côtés du réacteur. Sans compter la nouvelle version du contrôleur EcoTouch, conçu pour le suivi des paramètres de fonctionnement sur site ou à distance.

Les nouveaux modèles de Wedeco Spektron proposent en option la plateforme numérique Xylem Vue Secure Connect. L'application de surveillance à distance en temps réel émet des alertes et génère des données d'exploitation.