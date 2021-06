BIM : le CSTB et Seqens nouent un partenariat

Le BIM à la phase de gestion-exploitation-maintenance reste encore peu utilisé mais peut pourtant faciliter le travail des différents intervenants, et réduire les coûts de fonctionnement pour les maîtres d'ouvrage et bailleurs, et les charges pour les occupants. Dans ce contexte, le CSTB et le bailleur social Seqens dévoilent les contours de leur partenariat.

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et le bailleur social francilien Seqens, filiale d'Action Logement gérant plus de 100 000 logements, annoncent avoir noué un partenariat pour expérimenter et « mettre en production » un nouvel outil de partage des données BIM pour la phase de gestion-exploitation-maintenance (GEM), mis à jour en temps réel et utilisable par tous les intervenants et prestataires.

Si le BIM est déjà très répandu pour la phase conception-construction, il s'agit désomais de le généraliser pour la gestion-exploitation-maintenance, notamment pour assurer la qualité de l'ouvrage tout au long de sa durée de vie, mais aussi réduire les coûts pour les bailleurs et les occupants.

De l'expérimentation à la démocratisation

Cet environnement de collecte et de partage de données BIM (ECPD-BIM) a été expérimenté pendant quatre mois par Seqens :« Cette phase d’expérimentation a démontré l’intérêt de la solution pour les activités de Seqens, tant dans la phase d’initialisation, qui permet de nourrir les systèmes d'informations de la société depuis des données BIM de conception, que dans la phase d’exploitation des bâtiments, où les informations de terrain sont centralisées dans un modèle unifié, pour être diffusées aux collaborateurs. L’ECPD-BIM ouvre également des opportunités à Seqens pour imaginer de nouvelles applications de collecte et de partage des informations de terrain », témoignent les deux partenaires.

Ces derniers annoncent aujourd'hui se donner un an pour améliorer l'outil et le démocratiser.

Pascal Van Laethem, directeur général de Seqens, explique que « Seqens a la volonté d’être précurseur et d'ouvrir la voie pour les autres bailleurs, mais surtout et avant tout être un pionner, notamment dans la démarche BIM-CIM ». « Cela s'inscrit par ailleurs dans la démarche plus globale engagée par Seqens en faveur de la digitalisation des procédures pour une meilleure connaissance et un pilotage plus performant de son parc social, et avec un seul objectif : l'amélioration du cadre de vie de ses locataires », ajoute-t-il.

Claire Lemonnier