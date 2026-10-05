Nominé aux Innovation Awards du Paris Builders Show, la chape XXS Dual Tech d'Edilteco a la particularité d'être allégée, grâce à l'utilisation de billes polystyrène enrobées.

Les lauréats de la catégorie Gros oeuvre des Innovation Awards, organisés à l'occasion du Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), mettent l'accent sur la préfabrication et le photovoltaïque. Mais parmi les solutions nominées, on retrouve également la chape XXS Dual Tech d'Edilteco.

Le mot « Dual » tient au caractère hybride de la chape ciment prête à l'emploi, composée de billes en polystyrène expansé vierges, enveloppées de l'adjuvant EIA.

Selon le volume d'eau ajouté lors du gâchage, la chape prête à l'emploi peut avoir deux formes : traditionnelle ou fluide. La bi-technologie s'adresse ainsi à des carreleurs ou des soliers, pour tout type de revêtement, y compris le lino et le parquet.

Une pose du revêtement possible sous 24h

La bille enrobée « permet d'avoir un séchage accéléré de la chape, mais sans avoir une dessiccation du ciment, pour éviter les fissures, ce qui nous permet de pouvoir poser un carrelage sans ragréage au bout de 24 heures [pour une épaisseur de 5 cm]», indique Franck Pied, directeur Marketing et Technique d'Edilteco France. « Logiquement, avec une chape traditionnelle et non allégée, des fois l'attente va à 28 jours », compare-t-il.

Concentrons-nous sur le gain de poids vanté par la chape, avec sa densité de 1 200 kg/m³, contre 2 400 kg/m³ pour une chape traditionnelle. Côté résistance mécanique, « on répond à la norme européenne des chapes avec une resistance à la compression minimum de 5 MPa et une flexion de 1 MPa », précise M. Pied. La version fluide peut dépasser les 7 MPa.

Six mois de R&D ont été nécessaires pour concevoir cette formulation hybride, à la demande des applicateurs. « Ils nous ont dit vouloir un produit qu'ils peuvent tirer à la règle mais aussi fluide, d'où les deux versions. Aussi, ils voulaient pouvoir poser du carrelage rapidement sans faire un ragréage, sans faire un balayage de surface ou d'aspiration », raconte Franck Pied.

Démonstration de la chape XXS Dual Tech d'Edilteco, en version fluide et traditionnelle ©Virginie Kroun Démonstration de la chape XXS Dual Tech d'Edilteco, en version fluide et traditionnelle ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Commercialisé depuis mai 2026, un sac de XXS Dual Tech de 26,5 kg est vendu à des prix variant entre 50,86 euros TTC chez Point.P et 44,69 euros TTC chez Tout Faire. Rappelons que les billes de polystyrène sont des déchets de la pétrochimie, probablement impactés par l'inflation sur fond de conflit au Moyen-Orient. Franck Pied reconnaît des répercussion sur le prix des produits d'Edilteco.

« On n'est pas arrivé au sommet des hausses qu'on a eues lors de l'après-Covid », assure-t-il. Mais sur un produit comme la chape XXS Dual Tech, le coût du polystyrène reste « minime ». «Ce qui nous coûte le plus cher, ce sont les adjuvants et le ciment, car leurs prix ont augmenté aussi », abonde M. Pied.

Une chape de béton-bois lancé à Batimat

Quid de l'impact carbone du produit ? Certes le XXS Dual Tech utilise des billes de PSE vierge pour une meilleure absorption de l'eau, mais intègre du ciment CEM II, nous fait savoir le directeur Marketing et Technique d'Edilteco France.

Au-delà des procédés de recyclage du PSE dans d'autres produits, la marque compte s'orienter de plus en plus vers l'adjuvantation biosourcé, avec par exemple sa chape à base noyaux d'olive. En témoigne le lancement, au salon Batimat du Paris Builders Show, de sa chape béton-bois, baptisée Kop-Ô Chape.