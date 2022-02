Dimensionner les conduits de fumée plus facilement avec Conduits'Réno

Le programme Profeel, qui rassemble divers acteurs de la performance énergétique du bâtiment, révélait ce jeudi un nouvel outil dans son attirail déjà bien fourni : Conduits’Réno. L'application numérique accompagne non seulement l’installateur en chauffage et fumisterie dans le dimensionnement de son installation, mais aussi dans ses audits, afin de le guider ses choix techniques.

Mardi 8 février, le programme Profeel faisait le point sur ses neufs défis pour mettre l’innovation au service de la performance énergétique du bâtiment et du logement. Ses experts évoquaient notamment un attirail d’applications, afin de faciliter le travail des professionnels impliqués.

Parmi elles, on trouve Conduit’Réno, mis à disposition des professionnels du chauffage et de la fumisterie ce jeudi 17 février par Profeel. Disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play, l’outil tend à faciliter la rénovation d’un générateur de chauffage à combustion en maison individuelle.

Trois grandes fonctionnalités

« Lors de travaux de rénovation, la réutilisation de conduits de fumées nécessite un diagnostic précis. La plupart du temps, du fait des caractéristiques du nouveau générateur installé, l’installation voit ses températures de fumée baissées (réduction du tirage thermique). Il est alors indispensable que l’installation vérifie la compatibilité́ entre le nouveau générateur de chauffage envisagé et le conduit de fumée existant », explique Profeel.

C’est dans cette idée que Conduits’Réno propose entre autres un dimensionnement de conduit de fumée en douze étapes. La fonctionnalité prend en compte de nombreuses données (nature, hauteur, diamètre, isolation, caractéristiques du générateur, etc.), et s’appuie sur les calculs complexes inscrits dans les normes NF EN 13384-1 et NF EN 13384-2.

Elle prend également en compte les principales technologies d’appareils de chauffage (gaz, bois – qui a d’ailleurs eu du succès en 2021), comme différents systèmes de conduits de fumée (maçonné non isolé et isolé, métallique simple paroi et isolé, tubage simple paroi ou isolé dans un ancien conduit, etc.)

Alors que l’audit énergétique réglementaire a été repoussé à septembre prochain, Conduits’Réno propose de son côté de simplifier la réalisation de procédures similaires.

L’installateur en chauffage et fumisterie peut par exemple mener un audit technique du local et d’un conduit existant en vue d’un remplacement d’un générateur. Le professionnel relèvera ainsi d’éventuelles contraintes techniques à l’installation de tel ou tel appareil de combustion.

Réaliser un audit règlementaire de l’ouvrage fumisterie est également possible, afin de repérer les non-conformités aux normes et à la règlementation en vigueur. Une fois l’examen guidé personnalisé achevé, Conduits’Réno peut génère un compte-rendu détaillé PDF, que l’installateur peut transmettre à ses collaborateurs, mais aussi à son client, dans le but de conseiller ce dernier sur les travaux à mener en conséquence, voire aboutir à un proposition commerciale.

Virginie Kroun

Photo de Une : Profeel