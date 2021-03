Bouygues Construction Matériel annonce avoir conclu un partenariat avec Omniscient, Actility et Objenious, pour l'installation de capteurs « Abeeway » sur plus de 20 000 matériels de chantier. L'objectif : recueillir et analyser les données en temps réel pour mieux gérer son parc.

Alors que le secteur du BTP est souvent accusé de retard en termes de digitalisation, Bouygues Construction Matériel prouve son ambition d'accélérer au travers d'un partenariat avec Omniscient, Actility et Objenious, visant à l'installation de capteurs sur les équipements et au recours à une plateforme développée par la start-up Omniscient pour l'analyse des données.

« La solution d’Omniscient sera déployée sur la totalité de son parc français de bungalows et consoles, sur les principaux éléments constitutifs des grues à tour et sur la nouvelle banche B20. Ce projet d’envergure implique une centaine de collaborateurs, affectés au suivi du matériel de plus d’un millier de chantiers, répartis sur 5 bases techniques. Cela représente l’installation de capteurs Abeeway sur plus de 20 000 équipements et des millions de données GPS à traiter par Omniscient », explique Bouygues Construction Matériel.

Son objectif ? Optimiser la gestion de son parc à distance et en temps réel, alors que le spécialiste doit répartir chaque jour des milliers d'équipements à temps sur de nombreux chantiers en France, mais aussi vérifier que le matériel est en bon état.

Des informations précises et un suivi en temps réel

Avec la plateforme sur-mesure développée par Omniscient, le responsable d'un parc pourra visualiser en temps réel la localisation, la fiche de suivi et les fiches de contrôle qualité de chaque équipement. En outre, les données envoyées par les capteurs d'Abeeway permettront d'obtenir des informations sur le taux de rotation et d'utilisation du matériel, la productivité des équipements, l'inventaire par chantier, ou le nombre de jours facturables.

Grâce à ce dispositif, Bouygues Construction Matériel aura de toutes les informations en temps réel et pourra facturer plus rapidement et plus facilement, mais disposera aussi d'une meilleure vision du matériel non utilisé sur les chantiers et mobilisables, des stocks, et du cycle de vie des équipements.

« En connectant les chantiers, le secteur du BTP va considérablement gagner en performance grâce à une meilleure visibilité de la réalité du terrain. En s’appuyant sur l'analyse et le suivi de ses équipements, Bouygues Construction Matériel bénéficie déjà d'un inventaire temps-réel de tout le matériel déployé sur chantiers ou en stock sur l'ensemble de ses bases techniques en France, une petite révolution pour leurs équipes opérationnelles ! », souligne Nicolas Lemaire, co-fondateur d’Omniscient.

Avec ce gain d'efficacité, Bouygues Construction Matériel vise ainsi entre 5 et 10 % d'économies annuelles sur la maintenance et la gestion de son parc.

« L’ « IoTisation » de nos équipements nous permet d’aller chercher deux types de gains en parallèle : le premier dans l’optimisation des performances intrinsèques de gestion au sein de la structure « matériel » avec une traçabilité et des indicateurs visuels en temps réel, le second en apportant aux travaux des leviers d’action supplémentaires sur leurs usages sur chantier grâce à des alertes paramétrables. C’est donc du gagnant-gagnant en termes de productivité », estime de son côté Patrick N’Kodia, directeur de Bouygues Construction Matériel.

Claire Lemonnier