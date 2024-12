L’intelligence artificielle (IA) révolutionne de nombreux secteurs, et le bâtiment ne fait pas exception. Cette technologie s'impose comme un levier majeur pour l’automatisation des tâches et des processus offrant ainsi de nouvelles opportunités pour les professionnels du secteur. Alors, comment l'IA transforme le secteur du bâtiment ? Quels défis permet-elle de relever et quelles sont les perspectives pour les professionnels du métier ?

Automatisation et IA dans le BTP : une transformation en marche

L'automatisation, rendue possible par l'intelligence artificielle, permet de rationaliser et d'améliorer les processus dans le secteur du bâtiment. Qu'il s'agisse de la conception, de la construction, de la gestion de projets ou encore de la maintenance, l'IA est amenée à jouer un rôle toujours plus prépondérant dans les années à venir, et ce, à chaque étape de la vie d’un chantier.

L’IA, une aide pour répondre aux appels d’offres

Avec l’intelligence artificielle, il est possible d’optimiser et d’automatiser les réponses aux appels d’offres. En triant et en hiérarchisant toute la data présente dans un appel d’offres, l’IA permet par exemple d’identifier et de classer par importance de notation les critères d’une AO, d’alerter et d’identifier les lignes à fort profit ainsi que de fournir des données sur la nature du futur projet.

Conception assistée par IA

Aujourd’hui, l’IA permet d'automatiser une partie de ce processus grâce aux logiciels de modélisation 3D assistée par ordinateur. Ces outils, alimentés par des algorithmes d’apprentissage automatique, peuvent générer des plans précis en se basant sur des données et des paramètres prédéfinis.

Par exemple, des logiciels BIM (Building Information Modeling) utilisent des algorithmes pour prédire des erreurs de conception, optimiser la disposition des espaces, ou encore proposer des solutions respectant les normes environnementales.

IA et optimisation de la gestion de projet

La gestion de projet dans le bâtiment implique de coordonner de nombreux intervenants et de surveiller constamment les coûts et les délais. L'intelligence artificielle permet de simplifier cette tâche en analysant des volumes massifs de données pour fournir des prévisions fiables et en temps réel sur l’avancée des travaux. Les logiciels de gestion dotés de fonctionnalités IA peuvent également anticiper les retards, proposer des solutions alternatives et ajuster les plannings en fonction des imprévus.

Robots et drones pour les chantiers

Dans la construction, certaines tâches physiques sont chronophages ou risquées. Les robots, alimentés par l'IA, peuvent remplacer ou assister les travailleurs dans ces tâches difficiles. L'automatisation par les robots réduit les risques pour les humains tout en augmentant la productivité.

Les drones équipés de capteurs intelligents, quant à eux, survolent les chantiers pour surveiller les progrès, détecter des anomalies ou mesurer des zones spécifiques avec une grande précision. Ces données sont ensuite analysées par des algorithmes pour proposer des actions correctives ou améliorer la sécurité du site.

l’IA pour une maintenance prédictive

L’IA révolutionne la maintenance des bâtiments en permettant une surveillance en temps réel de l’usure des équipements. Des capteurs connectés analysent les schémas de fonctionnement, prédisant ainsi les pannes potentielles avant qu’elles ne surviennent. Cette approche proactive réduit les temps de panne, l’obsolescence des équipements et minimise les coûts de maintenance.

IA : de nouvelles opportunités pour les professionnels du bâtiment

L’intégration de l’IA dans le bâtiment ne signifie pas seulement automatisation et robotisation. Elle apporte également de nouvelles opportunités professionnelles en transformant la manière dont les experts du secteur travaillent et en créant de nouvelles spécialisations.

L’apparition de nouveaux métiers dans le BTP

Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de nouveaux métiers apparaissent, comme par exemple, le métier de data scientist. Ces spécialistes de l’analyse de données aident à interpréter les informations collectées sur les chantiers ou via les logiciels de gestion pour prendre des décisions stratégiques.

De même, des professionnels spécialisés dans la maintenance et la supervision des systèmes d’automatisation, qu’il s’agisse de robots, de drones ou de logiciels IA, deviennent indispensables. Ces nouveaux rôles nécessitent une double compétence, à la fois dans les techniques de construction traditionnelles et dans les technologies numériques.

L’enjeu de la formation

L’IA ouvre donc la voie à la montée en compétences des professionnels du bâtiment. Les architectes, ingénieurs, gestionnaires de projets et autres spécialistes doivent désormais maîtriser de nouveaux outils numériques alimentés par IA. Cela implique l’acquisition de compétences en gestion de données et en analyse prédictive. Des plateformes en ligne et des programmes de formation spécialisés émergent pour répondre à ce besoin croissant.

Les avantages économiques et environnementaux de l’IA dans le bâtiment

L'intelligence artificielle présente des avantages indéniables pour les professionnels du bâtiment, tant sur le plan économique qu’environnemental.

Réduction des coûts et des délais

Grâce à l'automatisation, l’IA permet de réaliser des économies significatives sur les chantiers. En optimisant les processus de construction, en réduisant les erreurs et en anticipant les problèmes, elle contribue à diminuer les délais de livraison tout en abaissant les coûts de main-d'œuvre et de matériaux.

Des algorithmes prédictifs peuvent, par exemple, estimer avec précision la quantité de matériaux nécessaire, évitant ainsi les gaspillages. De plus, la supervision en temps réel des chantiers, facilitée par l'IA, permet de réagir rapidement en cas de problème, minimisant ainsi les coûts liés aux retards.

Durabilité et respect des normes environnementales

Le secteur du bâtiment est souvent pointé du doigt pour son impact environnemental. L’IA aide à relever ce défi en proposant des solutions plus durables. Grâce à l'analyse de données, les logiciels intelligents peuvent concevoir des bâtiments plus écologiques, optimisant l'utilisation des ressources énergétiques, réduisant les émissions de CO 2 et favorisant les matériaux durables.

L'IA peut également être utilisée pour surveiller la consommation d'énergie des bâtiments en temps réel et proposer des ajustements pour réduire leur empreinte écologique. Les solutions d’automatisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation permettent par exemple de réguler la consommation énergétique selon les besoins réels.

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock