Dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), la gestion de la paie représente un véritable défi. Entre les spécificités des conventions collectives, les déplacements fréquents sur les chantiers, les primes diverses, le travail en horaire décalé ou encore la gestion des heures supplémentaires, le traitement de la paie ne peut se contenter d’une solution standard. Le choix d’un logiciel de paie est donc un choix à ne pas prendre à la légère et dépend des contraintes et des spécificités de votre organisation.

Les spécificités de la paie dans le BTP

Contrairement à d'autres secteurs professionnels, le BTP est régi par des règles complexes et spécifiques.

Des conventions collectives particulières

Les entreprises du BTP doivent respecter les conventions collectives du bâtiment ou des travaux publics, selon leur activité. Ces textes définissent des règles propres au secteur : grille de salaires selon les niveaux, primes spécifiques (indemnité de panier, prime de déplacement…), jours de congés supplémentaires, etc.

La gestion des indemnités

Les salariés du BTP perçoivent différentes indemnités en fonction de leurs conditions de travail. Parmi les plus fréquentes, on retrouve par exemple l’indemnité de panier - versée lorsqu’un salarié est amené à déjeuner sur le chantier - ou encore l’indemnité de transport : pour compenser les frais liés au trajet jusqu’au chantier.

L’adhésion aux caisses de congés payés

Contrairement à d’autres secteurs où l’employeur gère directement les congés payés, les entreprises du BTP ont l’obligation de cotiser à une des caisses de congés payés, qui prennent en charge le paiement des congés. Cette particularité nécessite une gestion spécifique dans la paie.

Pourquoi choisir un logiciel de paie spécialisé BTP ?

Un gain de temps et une réduction des erreurs

Utiliser un logiciel de paie adapté permet d’automatiser les tâches complexes et de réduire les risques d’erreurs liés à une mauvaise application des conventions collectives ou des calculs d’indemnités. Les logiciels spécialisés intègrent les dernières mises à jour réglementaires, garantissant ainsi une paie conforme et sécurisée. Cela permet par ailleurs d’assurer une conformité avec les obligations salariales du secteur du BTP.

Une centralisation des données sociales

Ces logiciels permettent également de centraliser toutes les données sociales de l’entreprise, facilitant ainsi les déclarations sociales (DSN), les bulletins de paie, les attestations, et la gestion RH au sens large.

Les fonctionnalités clés d’un bon logiciel de paie pour le BTP

Lors du choix d’un logiciel, il est essentiel de vérifier qu’il offre les fonctionnalités suivantes :

Paramétrage des conventions collectives du BTP

Gestion automatique des indemnités de déplacement

Suivi des heures de chantier, avec badgeuse ou via une application mobile

Export vers votre caisse de congés payés

Édition automatique des bulletins de paie

Gestion des arrêts maladie, accidents du travail et congés

Tableaux de bord RH et reporting social

Mises à jour légales en temps réel

Quelques logiciels de paie recommandés pour le BTP

Voici une sélection de logiciels particulièrement adaptés aux entreprises du BTP. Avant de faire un choix définitif, nous vous conseillons de demander différents devis ainsi que des périodes d’essais pour vous assurer que la solution convient à vos besoins et répond à vos spécificités. Chaque logiciel propose différentes options que vous pourrez activer ou non. Nous vous proposons ici des logiciels en fonction de la taille de votre entreprise et du niveau d’exigence de vos besoins.

Avant de faire votre choix, nous vous conseillons de porter votre attention sur ces 4 critères :

Évaluez vos besoins : le choix d’un logiciel dépend de plusieurs critères : taille de l’entreprise, nombre de salariés, mobilité des équipes, besoin d’intégration avec d’autres outils (comptabilité, gestion des chantiers, etc.).

: le choix d’un logiciel dépend de plusieurs critères : taille de l’entreprise, nombre de salariés, mobilité des équipes, besoin d’intégration avec d’autres outils (comptabilité, gestion des chantiers, etc.). Privilégiez l’évolutivité : un bon logiciel doit pouvoir accompagner la croissance de votre entreprise. Assurez-vous qu’il est possible d’ajouter des utilisateurs, des modules complémentaires…

: un bon logiciel doit pouvoir accompagner la croissance de votre entreprise. Assurez-vous qu’il est possible d’ajouter des utilisateurs, des modules complémentaires… Demandez une démonstration : avant tout engagement, demandez une démo personnalisée. Cela permet de tester l’interface, de poser des questions au commercial, et de vérifier que le logiciel correspond à vos attentes.

: avant tout engagement, demandez une démo personnalisée. Cela permet de tester l’interface, de poser des questions au commercial, et de vérifier que le logiciel correspond à vos attentes. Considérez l’accompagnement : un éditeur sérieux propose un accompagnement lors de la mise en place du logiciel, une formation des équipes, et un support client réactif.

Silae Paie BTP

Silae propose une version de son logiciel spécifiquement conçue pour le secteur du bâtiment. Ergonomique et automatisé, il offre une grande flexibilité, tout en intégrant les spécificités légales du secteur.

EBP Paie Bâtiment

EBP est un éditeur bien connu en France. Sa solution dédiée au BTP permet une gestion complète des paies, avec un focus sur la conformité aux exigences du secteur. Elle est particulièrement appréciée des TPE et PME.

Sage BTP

Sage propose une offre complète incluant gestion de la paie, comptabilité et gestion de chantier. C’est un choix pertinent pour les structures de taille moyenne à grande.

PayFit (avec modules personnalisés)

Bien qu’orienté vers les startups et PME, PayFit peut être personnalisé pour intégrer des spécificités sectorielles, notamment celles du BTP. Cependant, il est recommandé pour les entreprises ayant des besoins moins complexes.

Le secteur du BTP a des exigences particulières en matière de paie. Face à la complexité croissante du droit du travail et aux exigences de conformité, le choix d’un bon logiciel de paie demeure un levier stratégique pour les professionnels du bâtiment.

Par Alexandre Masson