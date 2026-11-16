Édouard Philippe veut la construction de 4 millions de logements supplémentaires en dix ans
Le candidat à l’élection présidentielle Édouard Philippe a livré quelques propositions concernant le logement. Dans un entretien publié le 15 novembre par Le Parisien, l’ancien Premier ministre envisage notamment la construction de 4 millions de logements supplémentaires en dix ans, avec l’objectif de faire baisser les prix de l’immobilier.
« Le pire ennemi du pouvoir d'achat des Français aujourd'hui, c'est le logement, qui est devenu tellement cher qu'il contraint comme jamais toutes les autres dépenses », déplore le maire du Havre.
Pour accroître l’offre et peser sur les prix, le candidat Horizons considère qu’il faut « construire plus et louer beaucoup plus ». Il entend pour cela s’appuyer sur « des normes simplifiées et une fiscalité avantageuse ».
Faciliter l'accession à la propriété des jeunes ménages
Au-delà de l’augmentation de l’offre, Édouard Philippe souhaite faciliter l’accès des jeunes à la propriété. Il propose « la suppression des taxes qu'on appelle les frais de notaire pour les moins de 35 ans, et un prêt à taux zéro à chaque nouvel enfant ».
Le candidat avance également plusieurs mesures fiscales et familiales destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages à l’arrivée d’un enfant. Pour les familles « des classes moyennes », il envisage notamment « une exonération d'impôt sur le revenu pendant les trois premières années de l'enfant ».
Enfin, il préconise une refonte des allocations familiales, avec la mise en place d’« une allocation de l'ordre de 350 euros par mois » dès le premier enfant. À l’heure actuelle, ces allocations sont réservées aux familles comptant au moins deux enfants.
Avec AFP
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