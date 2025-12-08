Après neuf mois de restauration, la statue emblématique de Notre-Dame de la Garde à Marseille a été dévoilée dimanche 7 décembre. L'inauguration a été rythmée par une procession, puis un spectacle son et lumière.

Le point culminant de Marseille a retrouvé de son éclat. Au bout d'un chantier de neuf mois, c'est une Bonne Mère restaurée qui a été inaugurée dimanche 7 décembre. Les Marseillais sont venus nombreux pour participer à la procession vers l'emblème de la cité phocéenne.

La Vierge à l'enfant a été mise à l'honneur, spectacle son et lumière à l'appui. Un spectacle dont les équipes avaient déjà travaillé sur les festivités liées à la réouverture de Notre-Dame de Paris.

40 000 feuilles d'or déposées sur la statue

Le monument le plus visité de la ville avait été endommagé par la pollution, le mistral ou les embruns marins et a ainsi pu se refaire une beauté.

Pas moins de 40 000 feuilles d'or ont été déposées sur la statue de Notre-Dame de la Garde - 10 tonnes et 10 mètres de haut -, étape finale d'un chantier global lancé en février. Le chantier aura nécessité au total 2,8 millions d'euros, dont 2,2 millions simplement pour les dorures. Quelque 40 000 personnes et des entreprises ont apporté leur contribution, pour 1,5 million d'euros, le solde étant financé par les collectivités.

Un monument qui « fait partie de la vie des Marseillais »

Le 17 octobre, une spectaculaire opération d’hélitreuillage avait permis de remettre la couronne sur la statue. Celle-ci n'avait pas quitté sa position depuis 1870. Sa restauration avait été confiée à un compagnon chaudronnier aixois, avant que les Ateliers Gohard soient chargés de lui redonner son éclat.

Chez nos confrères de La Provence, l'architecte du chantier, Xavier David, s'est félicité de ne pas avoir eu besoin de fermer l'accès au public à la basilique Notre-Dame de la Garde. « C’était un chantier de spécialistes, d’artisans d’excellence et le tout sans fermeture au public. Tout le monde a travaillé au-dessus de deux millions de visiteurs. »

Cette Vierge à l'enfant « fait partie de la famille des Marseillais », a lancé le cardinal de Marseille Jean-Marc Aveline, lors d'une cérémonie à l'abbaye de Saint-Victor, autre incontournable monument religieux marseillais, pleine à craquer.

Par Raphaël Barrou