Six ouvriers sont morts dans l'incendie d'un chantier de rénovation de la tour Oxy à Bruxelles. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du drame.

Six corps inanimés ont été retrouvés suite à un incendie qui s'est déclenché mardi 14 juillet vers 7 h 30 à Bruxelles dans une tour de logements en rénovation. Sur ce chantier, qui concernait la tour Oxy, située en plein centre-ville de la capitale belge, où se trouvaient 250 ouvriers au moment de l'accident, selon nos confrères de la RTBF, plusieurs personnes se sont retrouvées coincées dans un ascenseur.

Les pompiers ont été appelés peu avant 8h et deux autres personnes ont dû être hospitalisées pour des brûlures sévères.

Un projet à plus de 300 millions d'euros

Le nombre de victimes correspond bien aux six ouvriers portés disparus après l'évacuation du bâtiment, mais la police fédérale doit encore identifier les corps. Le soir, les secours ont pu accéder à la seconde cage d'ascenseur, heureusement sans que d'autres victimes ne soient retrouvées.

Depuis deux ans, la tour Oxy fait l'objet d'un projet de transformation. Anciennement connue sous le nom de « Centre monnaie », elle doit notamment accueillir d'ici 2027 de nouveaux logements de standing et un hôtel, dans ce bâtiment à la forme iconique en croix. L'opération a fait l'objet d'un investissement de près de 320 millions d'euros d'Immobel.

Une enquête est en cours

Devant l'ampleur de la catastrophe, le roi Philippe et le Premier ministre Bart De Wever se sont rendus sur place en fin d'après-midi. Le chantier est désormais fermé et mis sous scellés en attendant que l'enquête fasse la lumière sur l'affaire.

Outre un expert incendie, l'inspection du bien-être au travail va être sollicitée pour vérifier la conformité du chantier et les conditions d'emploi. Mais « le chantier était déclaré, les travaux aussi », selon Valentina Marocchi, porte-parole de l'Auditorat du travail, la section du ministère public chargée de veiller au respect du droit du travail.