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Qualibat et l'OPPBTP signent une convention de partenariat sur la prévention

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Prévention
Publié le 01 avril 2026 à 14h15, mis à jour le 03 avril 2026 à 9h43, par Raphaël Barrou
Lors du salon BIM World, l'OPPBTP et Qualibat ont signé une convention de partenariat qui doit aboutir à la création d'une mention RSE dans les certifications de Qualibat.
Signature d'une convention de partenariat entre l'OPPBTP et Qualibat au salon BIM World - Batiweb
Signature d'une convention de partenariat entre l'OPPBTP et Qualibat au salon BIM World

« Cela fait un moment que l'OPPBTP nous incite à rentrer une dimension prévention dans nos qualifications. » À l'occasion du salon BIM World, le président de Qualibat, Gérard Sénior, a signé une convention de partenariat avec l'OPPBTP sur la prévention et la performance des entreprises, mercredi 1er avril. 

« Il y a des entreprises qui sont déjà bien avancées sur leur approche RSE puisque certains chefs d'entreprise ont des convictions », poursuit M. Sénior. « Souvent, ils ont compris que cela leur permettait d'avoir une approche qui tienne la route. »

Les deux organisations collaborent à la création d'une mention RSE

 

Dans le cadre de cette convention, les deux organisations s'engagent notamment à travailler à la création de la future mention RSE de Qualibat. Celle-ci sera en réalité une version « rénovée », selon Gérard Sénior, d'une ancienne mention environnementale du certificateur, qui sera complétée avec une dimension sociétale.

« Les actions en prévention sont un vrai levier de l'efficacité et de la qualité des prestations de construction », complète Paul Duphil, le directeur général de l'OPPBTP« Quand on est attentif aux enjeux de prévention, cela force les acteurs à bien prendre en compte la préparation. Ce qui permet au final d'anticiper les aléas probables qui concernent le chantier en question et de garantir une meilleure qualité de la prestation. »

Un comité de pilotage, composé de Paul Duphil, Gérard Sénior, la directrice prévention et performance de l'OPPBTP, le directeur général de Qualibat, ainsi que les directeurs techniques des deux organisations, devra veiller à la bonne application de la convention. 

Plus de 70 000 accidents du travail par an pour la construction

 

Un comité de suivi, qui se réunira au moins une fois par semestre, servira à « vérifier que la certification est suffisamment demandée par les entreprises », explique Gérard Sénior. 

Surtout, avec plus de 70 000 accidents du travail par an, la construction reste un des secteurs d'activité les plus sinistrés en France. « On est encore loin du compte », regrette Paul Duphil. Le directeur général de l'OPPBTP estime également que la mention RSE, notamment grâce à une meilleure prise en compte des recommandations de prévention, permettra aux entreprises vérifiées de mieux se vendre au client. « L'OPPBTP apporte des outils pour lui faciliter la mise en œuvre de conditions de travail dignes et efficaces. Ce sont aussi des arguments vis-à-vis des clients. »

De son côté, Gérard Sénior estime que la convention doit permettre de « convaincre par l'exemple » que les entreprises disposant de la mention RSE réussissent mieux que les autres. « Il s'agit aussi de mieux faire connaitre les entreprises qui sont engagées », ajoute le président de Qualibat. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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