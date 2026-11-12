Accessibilité ERP : les solutions DINACCESS

L'accessibilité : un enjeu majeur pour concevoir des espaces réellement inclusifs

L'accessibilité est aujourd'hui un enjeu majeur dans les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public (IOP). Elle permet de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, mais également des personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour les maîtres d'ouvrage, architectes et entreprises de travaux, le défi consiste à intégrer des équipements performants, durables et simples à mettre en oeuvre tout en conservant la cohérence esthétique du projet.

Pour garantir l'efficacité des aménagements, les équipements doivent répondre à des exigences précises de sécurité, de détection tactile, de contraste visuel et de résistance dans le temps.

Certains produits de la gamme répondent aux normes NF P 98-351 relatives aux dispositifs de guidage (BAO) et NF P 98-352 concernant les dispositifs podotactiles (BEV). Ces normes garantissent les critères essentiels tels que la géométrie des reliefs, la résistance à la glissance, la stabilité aux variations de température et le contraste visuel. Les produits concernés sont identifiés par des pictos « normes » sur la brochure et notre catalogue.

Une gamme complète pour accompagner le déplacement des usagers

Parce que l'accessibilité ne se limite pas à un seul équipement, DINAC propose une offre complète permettant de traiter l'ensemble des besoins rencontrés sur les chantiers.

La gamme DINACCESS regroupe notamment :

rails de guidage ;

dalles podotactiles ;

plots podotactiles ;

nez de marche ;

bandes pour contremarche ;

bandes antidérapantes ;

mains courantes ;

tapis d'accueil.

Disponibles pour les applications intérieures et extérieures, ces solutions permettent de guider les usagers, signaler les zones de vigilance, matérialiser un obstacle, et sécuriser les circulations.

Afin de simplifier la mise en oeuvre, de nombreuses références sont disponibles en version adhésivée, offrant une pose rapide, propre et durable.

Produits en situation.

De la sécurisation des escaliers au guidage des personnes malvoyantes, l'accessibilité repose sur des solutions adaptées et conformes aux exigences réglementaires. Avec sa gamme DINACCESS et ses nouvelles références MTA Granité Extérieur, DINAC accompagne les professionnels dans la conception de cheminements plus sûrs, plus durables et accessibles à tous.

Bon à savoir

L'efficacité d'un dispositif d'accessibilité dépend autant du produit que de son implantation. Une réflexion menée dès la conception du projet permet d'assurer la continuité des cheminements et la conformité aux exigences réglementaires.

Focus sur les nouvelles solutions MTA Granité Extérieur

Pour répondre aux contraintes des aménagements extérieurs, DINAC enrichit sa gamme avec les nouveaux produits MTA Granité.

Le rail de guidage Dinaguide MTA Granité facilite l'orientation des personnes déficientes visuelles tout en offrant une bonne résistance à la glissance. Sa conception adhésivée permet une installation rapide sur chantier.

La dalle podotactile Dinalert DV16 MTA Granité est destinée à signaler les zones nécessitant une vigilance particulière. Son relief spécifique améliore l'adhérence et répond aux contraintes d'un trafic piéton soutenu.

Grâce à leur finition granitée, ces nouvelles solutions s'intègrent facilement dans les aménagements urbains, les parvis d'ERP et les espaces publics tout en conciliant accessibilité, durabilité et esthétique.

Les nouveaux Dinaguide MTA et Dinalert MTA Granités sont conçus pour les aménagements extérieurs soumis à un trafic piéton important.

Découvrez la nouvelle brochure DINACCESS 2026

DINAC met également à disposition la nouvelle édition de sa brochure DINACCESS 2026, entièrement actualisée.

Vous y retrouverez l'ensemble des solutions de la gamme, les nouveautés MTA Granité Extérieur, ainsi que les principales informations techniques et recommandations de mise en oeuvre pour faciliter vos prescriptions.

La nouvelle brochure DINACCESS 2026 rassemble l'ensemble des solutions d'accessibilité DINAC.

Pour en savoir plus exit_to_app