Destinée aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales gravitaires, la gamme de regards de visite Ø800 Alkern repose sur un procédé de fabrication spécifique. Réalisés en béton autoplaçant avec démoulage différé, ces éléments sont fabriqués dans leur moule jusqu'à complet durcissement, garantissant une géométrie précise et une finition soignée.

Cette méthode permet d'obtenir une colonne particulièrement étanche ainsi que des parois régulières et lisses. La qualité de fabrication facilite l'assemblage des différents éléments et contribue à la fiabilité de l'ouvrage sur le long terme.

Une gamme complète pour répondre aux contraintes du terrain

Les regards Ø800 sont proposés avec différents éléments permettant de réaliser de nombreuses configurations de réseaux. La gamme comprend notamment des fonds à cunette et banquette ou des fonds plats, des éléments droits ainsi que des réhausses sous cadre.

Les sorties disponibles du diamètre 160 au diamètre 350 permettent de répondre à de multiples besoins de raccordement. Les éléments de fond sont conçus pour être compatibles avec les principales canalisations du marché en PVC, fonte ou grès.

Grâce à leur format compact, les regards Ø800 constituent une solution particulièrement adaptée aux projets où l'emprise au sol est limitée tout en offrant l'accessibilité nécessaire aux opérations d'exploitation et de maintenance.

Une mise en œuvre facilitée sur chantier

Pour faciliter les opérations de manutention et de pose, les éléments sont équipés d'ancres de levage de 1,3 tonne. Un marquage extérieur permet également de repérer et d'aligner les échelons lors du montage de la colonne.

Avec cette gamme Ø800, Alkern propose une solution associant qualité de fabrication, étanchéité et souplesse de configuration pour répondre aux besoins des professionnels de l'assainissement.

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