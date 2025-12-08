Alkern : solutions durables et bas carbone pour l’aménagement extérieur

Conscient de l’importance de préserver les ressources naturelles, Alkern propose également des FDES individuelles pour ses produits, un outil indispensable pour les prescripteurs et collectivités souhaitant maîtriser l’impact carbone de leurs projets. Sur le stand Alkern à Paysalia 2025, les visiteurs pourront découvrir des références innovantes telles que :

Newhedge drainant

Linogreen

Hydrojoint Océan

et d’autres pavés bas carbone et dalles drainantes

Newhedge drainant : performance et sécurité pour la gestion des eaux pluviales

Le pavé Newhedge drainant permet une absorption rapide des eaux pluviales grâce à son écarteur de 5 mm et un remplissage de joints en gravillons concassés. Sa surface antidérapante assure la sécurité des déplacements tout en réduisant les risques de ruissellement et d’inondation.

Alkern propose également une version multiformat du Newhedge classique en trois coloris (Ivory, Grey et Coal), offrant modularité et flexibilité de pose pour les concepteurs, paysagistes et collectivités. Ces pavés multiformats permettent de créer des alignements esthétiques, évitant la monotonie visuelle et renforçant l’authenticité des aménagements.

Linogreen : la dalle drainante linéaire pour espaces publics et urbains

La dalle Linogreen (40 x 30 x 10 cm) combine performance technique et design contemporain. Avec un taux d’ouverture de 20,7 %, elle permet un remplissage flexible en gravillons ou végétation, adaptée aux allées, parkings et espaces publics. Certifiée NF187 (D1-D4R), elle constitue une solution responsable et décorative pour la gestion des eaux pluviales et l’adaptation des espaces extérieurs aux défis climatiques.

Hydrojoint : un nouveau format pour des pavés drainants décoratifs

Alkern complète sa Gamme O' avec un nouveau format d’Hydrojoint (20 x 30 cm, écarteur 15 mm). Ce pavé drainant offre une grande souplesse décorative et permet de concevoir des aménagements extérieurs durables et harmonieux, alliant esthétique et performance.

Re-Source : matériaux recyclés et économie circulaire

Fidèle à sa démarche d’innovation responsable, Alkern enrichit sa gamme Re-Source, produite à partir de granulats de béton recyclés (GBR) et d’autres co-produits industriels. La dalle sur plots Re-Source réduit l’impact carbone tout en favorisant l’économie circulaire.

De plus, la dalle Rustique Re-Source accueille un nouveau coloris sable, naturel et chaleureux, complétant parfaitement la palette existante pour des projets paysagers esthétiques et responsables.

