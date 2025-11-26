Des blocs béton bas carbone, durables et performants
Publié le 26 novembre 2025
Chez ALKERN, l’innovation se met au service du bas carbone.
Nos dernières FDES publiées sur le site INIES confirment la performance de nos blocs constructifs de murs porteurs isolants à coller. En effet, le bloc Elitherm affiche une empreinte carbone exceptionnelle, inférieure à 10 kg éq CO₂/m² – jusqu’à 9,58 kg éq CO₂/m² pour notre site de Tourville-la-Rivière. Cette valeur fait de l’Elitherm l’un des blocs béton les plus vertueux du marché.
Ensuite, les blocs Confort R1 et Kosmo R1 présentent d’excellents résultats avec une empreinte carbone descendant jusqu’à 12,3 kg éq CO₂/m² pour le KOSMO R1.
Les bloc Elitherm et Confort R1 sont des blocs isolants en béton de granulats courants à coller, destinés à la réalisation de maçonneries d’élévation extérieures et intérieures. Le bloc Kosmo R1© est également un bloc isolant en béton de granulats courants à coller destiné à la réalisation de maçonneries d’élévation extérieures et intérieures. Qu’il s’agisse d’habitats collectifs ou individuels, ces blocs représentent une solution répondant à l’ensemble des exigences constructives. Les alvéoles du bloc Kosmo R1 sont remplies de mousse minérale Airium®, une innovation Lafarge qui permet d’augmenter la résistance au feu et la résistance thermique du bloc.
Les blocs Elitherm, Kosmo R1 (avec insert de mousse) et Confort R1 sont sous Avis Technique (n°16/20-779_V2) et possèdent une gamme de blocs accessoires associés : bloc poteau, bloc double poteau, bloc tableau, bloc de coupe et bloc de chaînage horizontal.
L’obtention des FDES de ces blocs, vérifiées et disponibles sur la base INIES, permet à Alkern de prescrire une réponse à impact environnemental maîtrisé, pour un accompagnement vers une construction plus responsable.
Les tags associés
Entre ambition industrielle et transition bas carbone, Alkern accélère vers 2030
Malgré une légère baisse de son chiffre d’affaires en 2024, le groupe Alkern affiche des ambitions solides à l’horizon 2030 : doublement de ses effectifs, croissance externe, réduction de 30 % de son intensité...
Natur R1 : le bloc biosourcé sur un chantier innovant
Découvrez le bloc Natur R1 sur chantier. Le Groupe Federaly a en effet choisi notre bloc biosourcé pour la construction d’Innovalley, village innovant.
Découvrez la gamme SIGNATURE pour sublimer vos espaces extérieurs
Disponible en deux finitions, vieillie ou classique, et une large gamme de coloris, la gamme SIGNATURE permet de personnaliser votre espace avec élégance. Idéals pour aménager des terrasses raffinées,...
À la COP30, Saint-Gobain dévoile sa feuille de route de la construction durable
À la COP30 de Belém, Saint-Gobain dévoile sa feuille de route pour la construction durable. Objectifs : transformer en profondeur le secteur et faire de la construction durable une norme.