Sur un chantier, l'angle saillant est l'endroit qui encaisse tout : passage du matériel, déménagement, frottements du quotidien. C'est aussi celui que l'on soigne le plus, car un angle droit et net fait la différence entre une finition ordinaire et un travail de professionnel. Pour simplifier ce geste, Alltek Exatek, une cornière d'angle adhésive conçue pour les angles sortants.

Une cornière qui se colle, tout simplement

Le principe d'Alltek Exatek tient en trois temps. On mesure et on coupe la cornière à la longueur voulue, on retire le film de protection de ses bandes adhésives, puis on la met en place en exerçant une légère pression. Ses deux bandes adhésives assurent un collage régulier sur toute la hauteur de l'angle, pour un résultat net dès la pose.

Légère, souple et lisse, la cornière épouse l'angle sans effort et se manipule facilement, y compris sur les chantiers où l'on enchaîne les pièces. Elle est fabriquée en plastique recyclable, dans la continuité de la démarche responsable portée par la marque.

Enduisage immédiat : le gain de temps est là

C'est le point qui change le rythme d'un chantier. Une fois Alltek Exatek collée, l'enduit s'applique directement, sans temps de séchage à respecter entre la pose de la cornière et la finition. Le plaquiste, l'enduiseur et le peintre n'ont plus à attendre : les corps d'état s'enchaînent et la cadence est tenue.

Alltek Exatek s'utilise avec les enduits de la gamme Alltek :

Alltek Tekjoint Allégé Alltek Joint 2010 Alltek Blue Hydro

Les conditions de mise en œuvre à connaître

Comme tout produit collé, Alltek Exatek demande quelques précautions simples pour donner son plein rendement :

Support propre, sec et sain.

Température d'application comprise entre +10 °C et +35 °C, avec une hygrométrie maximale de 70 % d'humidité relative.

Pas de pose en dessous de 10 °C, au risque d'altérer la colle.

Outils nettoyés à l'eau après utilisation.

La cornière est livrée en carton de 50 unités, et sa fiche technique est téléchargeable sur le site d'ICP Alltek.

ICP Alltek, des enduits 100 % français

Alltek Exatek s'inscrit dans la gamme de produits complémentaires Alltek, aux côtés des bandes à joint Alltek Tape +. La marque, issue du travail du laboratoire de recherche et développement d'ICP, propose des enduits 100 % français : enduits manuels, enduits à joints, enduits à projeter, enduits Airless, enduits de décoration et système Tyrex. De quoi traiter les angles comme les surfaces avec une même logique de gamme.

Plus d'informations, fiche technique et conseils d'application sur icp-alltek.com.

Pour en savoir plus exit_to_app