LM200 ROLLMAX : un enduit allégé pour gagner du temps sur chantier
Avec le LM200 ROLLMAX, ALLTEK simplifie l’enduisage intérieur grâce à une application au rouleau pensée pour les exigences des chantiers actuels.
LM200 ROLLMAX : une nouvelle approche de l’enduisage intérieur
Les professionnels du bâtiment recherchent des solutions capables de s’adapter aux réalités du chantier, tout en facilitant les différentes étapes de mise en œuvre. Dans cette dynamique, ALLTEK propose le LM200 ROLLMAX, un enduit allégé garnissant prêt à l’emploi conçu pour une application au rouleau.
Pensé pour les travaux intérieurs, le LM200 ROLLMAX associe une formulation allégée à un mode d’application adapté aux grandes surfaces. Cette approche permet aux artisans et aux entreprises d’intégrer une méthode de travail différente dans leurs habitudes, tout en conservant les exigences propres à la préparation des supports.
L’objectif est simple : proposer une solution pratique, adaptée au rythme des chantiers et pensée autour des besoins quotidiens des professionnels de l’enduisage.
Une application au rouleau adaptée aux grandes surfaces
L’un des principaux atouts du LM200 ROLLMAX réside dans son mode d’application. L’enduit peut être appliqué au rouleau, avec une largeur pouvant atteindre 300 mm, afin de faciliter la couverture des surfaces à traiter.
Cette caractéristique prend tout son intérêt sur les murs et plafonds de grande superficie. Le rouleau permet d’adopter une méthode de mise en œuvre adaptée à ces configurations et de répartir l’enduit de manière efficace sur le support.
Le LM200 ROLLMAX constitue ainsi une alternative intéressante pour les professionnels qui souhaitent faire évoluer leurs méthodes d’application et gagner en praticité lors des travaux d’enduisage intérieur.
Une formulation allégée pensée pour le confort de travail
Au-delà du mode d’application, le confort de l’applicateur constitue un critère important dans le choix d’un enduit. La formulation allégée du LM200 ROLLMAX a été pensée pour faciliter sa manipulation et sa mise en œuvre au quotidien.
Associée à l’application au rouleau, cette conception accompagne les professionnels dans les opérations d’enduisage répétées et contribue à rendre la préparation des supports plus pratique.
Le produit s’inscrit ainsi dans une démarche centrée sur les conditions réelles de travail, en tenant compte à la fois de la manipulation, de l’application et de l’organisation du chantier.
Des conditionnements adaptés aux besoins du chantier
Le LM200 ROLLMAX est disponible en formats 12 L et 17 L, permettant de choisir le conditionnement le plus adapté au volume de travaux à réaliser.
Le seau de 17 L répond notamment aux besoins des chantiers nécessitant une quantité importante d’enduit. Ce format accompagne le rythme de mise en œuvre et permet de disposer d’un volume de produit adapté aux travaux de grande ampleur.
Le conditionnement complète ainsi les caractéristiques techniques du produit pour proposer une solution pensée dans sa globalité, de la préparation à l’application.
Une solution pour la rénovation comme pour le neuf
Le LM200 ROLLMAX peut accompagner différents projets de préparation des supports intérieurs. En rénovation, il peut être utilisé dans le cadre de la remise en état et de la préparation des surfaces avant finition. Dans le neuf, son application au rouleau s’intègre aux travaux réalisés sur des surfaces importantes.
Cette polyvalence permet aux professionnels de disposer d’une solution adaptée à différentes configurations de chantier, en fonction des supports et des besoins de mise en œuvre.
ALLTEK, des solutions pensées pour les professionnels
Avec le LM200 ROLLMAX, ALLTEK poursuit le développement de solutions destinées aux professionnels du bâtiment et à leurs contraintes de terrain.
La marque travaille sur des produits qui prennent en compte les différentes dimensions de la mise en œuvre : méthode d’application, manipulation, organisation du chantier et adaptation aux surfaces à traiter.
Le LM200 ROLLMAX illustre cette volonté en associant enduit alléger, application au rouleau et différents conditionnements, pour accompagner les professionnels dans leurs travaux d’enduisage intérieur.
Une nouvelle façon d’aborder la préparation des supports, pensée pour s’intégrer aux méthodes de travail des artisans et des entreprises.
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