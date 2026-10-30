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ANNIVERSAIRE CADENCE : 10ans de façades rythmées

Communiqué
Publié le 30 octobre 2026
En complément des célèbres collections aléatoires carrée et triangle, les ATELIERS 3S lancent 2 nouvelles séries à composer : COCKTAIL et REVERSE.
Lancement des 2 séries Cocktail et Reverse à l’occasion du salons BATIMAT 2026, Paris Expo Porte de Versailles - Batiweb
Lancement des 2 séries Cocktail et Reverse à l’occasion du salons BATIMAT 2026, Paris Expo Porte de Versailles

Pour la première fois, il y a 10 ans, une série de différents modèles de bardage acier proposait de créer sa propre composition, son propre rythme, à partir d’éléments standardisés. Variation carrée ou variation triangle, CADENCE c’est 24 modèles pour une infinité de possibilités.

Pour fêter dignement l’anniversaire de notre gamme fétiche, les ATELIERS 3S proposent deux nouvelles séries pour aller encore plus loin dans les rythmes et dans les aléatoires. 

CADENCE COCKTAIL

3 ingrédients à mélanger, secouer, shaker : cocktail à volonté.

10 ans que nos nervures carrées se disputent la vedette avec les triangulaires. Pour leur anniversaire nous les avons réconciliées. 

COCKTAIL n’est pas seulement une passerelle entre les deux univers, c’est un exercice totalement nouveau.

Comme à leur habitude les nervures triangulaires tranchent la lumière alors que les carrées semblent suspendues, en lévitation au-dessus du profil, pour un rythme et un cocktail très « tonic ».

CADENCE REVERSE

10 profils, pour explorer les rythmes de la face B.

C’est en s’admirant dans le miroir pour savoir qui est la plus belle collection de bardage à nervures aléatoires qu’elle a découvert son reflet inversé.

Un seul geste et tout bascule. Là où il y avait du relief, on creuse désormais dans la masse. Ce qui était en plus devient ce qui manque.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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