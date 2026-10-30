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Blum dévoile Beyond Components, un nouveau service dédié à REVEGO

Communiqué
Publié le 30 octobre 2026
Blum présente Beyond Components, un nouveau service autour de REVEGO destiné à simplifier les projets des professionnels de l’agencement.
Blum dévoile Beyond Components, un nouveau service dédié à REVEGO - Batiweb

Avec REVEGO, Blum propose un système de porte coulissante unique à la technique entièrement intégrée, qui permet de faire apparaître ou disparaître certains espaces de vie selon les besoins, comme une cuisine, un bureau ou un dressing.

C’est à l’occasion d’agencer ensemble, la tournée conçue avec Egger, Lamello et TOPSOLID pour aller au plus près des professionnels de l’agencement, que Blum France dévoile en avant-première Beyond Components, son nouveau service autour de REVEGO. Disponible à partir de janvier 2027, il permettra de commander les composants prédécoupés ou préassemblés afin de simplifier les projets REVEGO et de faire gagner un temps précieux.

La tournée « agencer ensemble » touche bientôt à sa fin avec un dernier rendez-vous pour venir à la rencontre des équipes Blum et découvrir le nouveau service associé à REVEGO :
→ RHÔNE-ALPES – Montbrison : 5 novembre 2026 : S'inscrire gratuitement.

Cette étape sera la dernière occasion de vivre l’expérience « agencer ensemble », mais l’aventure REVEGO se poursuivra quelques jours plus tard à EspritMeuble. Du 21 au 24 novembre 2026, Blum France mettra à nouveau REVEGO et son nouveau service à l’honneur sur son stand L73.

Les visiteurs pourront également y découvrir PLICOBOX, le nouveau système de tiroir métallique présenté pour la première fois à Interzum 2025. Destiné notamment aux espaces de vie et aux dressings, il intègre directement le fond et le dos du tiroir et se distingue par un montage rapide et sans outil. Cette présentation sera également l’occasion de recueillir les premières impressions des professionnels sur ce produit, avant son lancement sur le marché.

À travers ces deux nouveautés, Blum confirme sa volonté d'aller au-delà de son offre de ferrures pour proposer des solutions globales associant produits, services et accompagnement

Obtenez votre badge d’entrée gratuit en allant sur le site EspritMeuble avec le code BLUM26.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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