L’acier et le ciment, des matériaux pas si difficiles à décarboner ?
Mis à jour le 23 septembre 2025 à 16h34
Même si les industries cimentières et sidérurgiques vantent leur démarche bas carbone, l’acier et le ciment sont réputés comme des matières plus difficiles à décarboner.
Mais un rapport publié par l'institut de recherche Climate Analytics tend à déconstruire cette idée reçue. Selon l’ONG, décarboner le fer, l’acier et le ciment est « non seulement possible mais tout à fait réalisable avec les technologies existantes et émergentes ».
L’association n’oublie toutefois pas que « les défis techniques et liés aux processus dans ces secteurs ne sont pas négligeables ».
L’objectif réchauffement à 1,5 degré en péril ?
Et d’appeler à des approches plus globales, soutenues par des « cadres politiques solides ».
Exemple avec le ciment, dont le poids carbone oscille entre 5 et 8 % des émissions. Sa décarbonation reposerait particulièrement sur le captage et la valorisation du dioxyde de carbone. Climate Analytics déplore le « peu de pression ou d'encouragement à remettre en cause un modèle d'affaires à succès mais très émetteur ». Car ce procédé « ne réduit pas les émissions aux niveaux nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré » de plus qu'à l'ère pré-industrielle, estime l’organisation.
La production d'acier et de fer engendre quant à elle entre 7 et 8 % de émissions de gaz à effet de serre (GES). Le recours à de l’acier secondaire, voire recyclé, est le scénario le plus préconisé par l’ONG allemande. Soulignons que la recyclabilité est souvent mise en avant par les constructeurs métalliques.
En attendant, si les politiques actuelles demeurent, les émissions du secteur sidérurgique reculeraient uniquement de 10 %, estime Climate Analytics. Elles monteraient même de 4 % d’ici 2025.
Or, en vue de l’objectif réchauffement à 1,5 degré, les émissions doivent reculer de 23 % en 2030 – par rapport à 2023, voire de 94 % en 2050.
