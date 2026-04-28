AZENGAR® 3R : le zinc 100 % recyclé signé VMZINC

Face aux exigences croissantes de la RE2020 et à la nécessité de décarboner le secteur du bâtiment, VMZINC franchit une étape décisive avec AZENGAR® 3R. Ce nouveau zinc laminé, fabriqué à 100 % à partir de zinc recyclé, conjugue performance technique, excellence esthétique et engagement environnemental sans précédent.

Un matériau né de l'économie circulaire

AZENGAR® 3R repose sur trois piliers fondamentaux : Réduire, Réutiliser, Recycler. Issu exclusivement de zinc en fin de vie (chutes de chantier, déconstruction, rebuts industriels), il est refondu et retransformé selon les standards de qualité les plus exigeants de VMZINC, dans ses usines européennes.

Le résultat : un produit qui conserve toutes les propriétés mécaniques et esthétiques de l'AZENGAR® classique, tout en réduisant drastiquement son impact environnemental.

Une empreinte carbone record

Avec seulement 0,70 kg de CO₂ par kg de zinc (selon la déclaration environnementale EPD-VMZ-20250162-IBA1-EN vérifiée par l'IBU), AZENGAR® 3R établit un nouveau standard dans l'industrie des matériaux d'enveloppe du bâtiment.

Ce chiffre représente :

Plus de 60 % de réduction par rapport aux zincs les plus durables du marché

Près de 80 % de réduction par rapport à l'aluminium le plus respectueux de l'environnement

Un atout majeur pour répondre aux objectifs de la RE2020 et aux exigences des certifications HQE, BREEAM ou LEED

Des performances techniques intactes

Être 100 % recyclé ne signifie aucun compromis sur la qualité. AZENGAR® 3R offre les mêmes garanties que la gamme VMZINC historique :

Résistance aux intempéries extrêmes : grêle, UV, variations thermiques

: grêle, UV, variations thermiques Étanchéité dès 5 % de pente

Durée de vie estimée à plus de 100 ans

Aucun entretien nécessaire , naturellement résistant aux mousses et algues

, naturellement résistant aux mousses et algues Non-propagation du feu, conforme aux réglementations incendie

Un design singulier au service de l'architecture

AZENGAR® 3R se distingue par sa finition mate, sa teinte claire unique et sa texture vivante qui capte la lumière avec élégance. Ce zinc offre aux architectes et prescripteurs une solution esthétique raffinée et moderne, parfaitement adaptée aux projets de façade comme de toiture, en neuf ou en rénovation.

Déjà mis en œuvre sur des réalisations emblématiques en France et à l'international, l'aspect de surface AZENGAR® séduit par sa capacité à s'intégrer dans des contextes architecturaux variés, du contemporain au patrimonial.

VMZINC, pionnier de la construction durable

Avec AZENGAR® 3R, VMZINC confirme son positionnement de leader en matière de construction durable. Le groupe VM Building Solutions, maison-mère de la marque, a récemment obtenu la médaille d'argent EcoVadis, témoignant de son engagement global en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

AZENGAR® 3R est disponible dès maintenant auprès du réseau de distributeurs VMZINC en France. Des échantillons gratuits peuvent être commandés directement sur le site vmzinc.com.

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