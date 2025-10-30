Au second semestre 2025, l'École du Toit d'Asturienne, intégrée au réseau des écoles de la construction durable de Saint-Gobain Distribution, recevra 50 apprentis à travers sept établissements partenaires.

Asturienne, enseigne spécialisée dans la couverture au sein de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, ouvre son École du Toit à 50 apprentis au second semestre 2025. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 250 déjà formés.

Un réseau de CFA au service de la formation à la rénovation énergétique

L'établissement s'appuie sur un réseau de CFA composé de l'Éco-Campus du bâtiment de Vitry-sur-Seine, du BTP CFA Lille Métropole, du BTP CFA Marly-Lez-Valenciennes, du BTP CFA Meurthe-et-Moselle, du BTP CFA Evreux, de l'AFPA centre de Rennes ainsi que du BTP CFA Blanquefort.

Dans un communiqué de presse, Asturienne a souligné l'engagement de ces partenaires en faveur de la rénovation énergétique. Un critère important, puisque la formation de l'École du Toit contient un module de 70 heures autour notamment du fonctionnement du réchauffement climatique et de ses conséquences sur le secteur du bâtiment.

Répondre à « un besoin de main-d’œuvre »

Une volonté d'enrichir l'offre de formation que l'entreprise justifie par d'importants besoins de main-d'œuvre dans les métiers de la couverture. « Nous agissons localement pour accompagner ces jeunes, leur donner les bonnes compétences et valoriser un métier essentiel et porteur de sens », explique Nicolas Verquere, chef de site Asturienne. « Nous répondons également à un besoin de main-d’œuvre de nos clients. »

En effet, selon l’enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2025 de France Travail (BMO), près de 11 000 projets de recrutement sont déclarés sur les métiers de la couverture au niveau national. Parmi eux, environ 82 % sont considérés comme difficiles à pourvoir, plaçant ce métier dans le Top 10 des métiers les plus en tension.

Pour répondre à ces manques, l'École du Toit se félicite de partenariats avec des entreprises telles que Velux®, Etex, VM Zinc, Terreal, Snickers ainsi que Master System. Chacun d’eux intervient directement auprès des promotions à travers des présentations de leurs produits ou des sessions d’informations techniques ou réglementaires.

Par Raphaël Barrou