Knauf Insulation lance Indupan 032 : une solution performante et durable pour l’isolation des bardages métalliques double peau

Pensé pour répondre aux exigences actuelles en matière de performance énergétique des bâtiments, cet isolant nouvelle génération combine efficacité thermique, confort de pose et engagement environnemental.

Une solution complète pour l’isolation des bardages métalliques

Parfaitement adapté aux systèmes de bardage double peau, Indupan 032 permet de :

réduire les déperditions thermiques et limiter les ponts thermiques,

améliorer durablement le confort thermo-acoustique des bâtiments,

garantir la conformité aux exigences de sécurité incendie.

Développé pour les bâtiments à structure métallique, cet isolant s’intègre aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Des performances thermiques et acoustiques élevées

Indupan 032 se distingue par ses hautes performances techniques :

conductivité thermique λ = 0,032 W/(m.K),

résistance thermique jusqu’à Rd = 9,70 m².K/W en pose bicouche,

excellente isolation acoustique,

Euroclasse A1 : matériau incombustible,

résistance à l’humidité : matériau non hydrophile.

Ces caractéristiques en font une solution idéale pour les bâtiments industriels, logistiques, commerciaux et agricoles.

Un isolant pensé pour la productivité sur chantier

Conçu pour faciliter la mise en œuvre, Indupan 032 optimise le travail des professionnels :

pose rapide et intuitive par emboîtement direct,

confort de pose amélioré (moins de poussière, toucher plus doux),

compatibilité avec plusieurs largeurs de plateaux (400 à 600 mm),

installation possible en pose verticale ou horizontale, en mono ou bicouche.

Résultat : gain de temps sur chantier et maintien d’un haut niveau de performance.

Une solution d’isolation engagée pour l’environnement

Grâce à la technologie ECOSE Technology, Indupan 032 s’inscrit dans une démarche de construction durable :

jusqu’à 80 % de verre recyclé,

laine 100 % recyclable à l’infini,

compensation du CO₂ en 95 jours,

liant sans formaldéhyde ajouté, sans acrylique ni composés phénoliques.

Cette innovation brevetée contribue à réduire l’empreinte carbone des bâtiments tout en améliorant le confort des poseurs.

Caractéristiques techniques clés

Matériau : laine minérale de verre semi-rigide

Conductivité thermique : λ = 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu : Euroclasse A1

Résistance thermique : jusqu’à Rd = 9,70 m².K/W

Transmission vapeur d’eau : μ = 1

Absorption d’eau : WL(P) < 3 kg/m² / WS < 1 kg/m²

Résistance à l’air : AFr = 10

Tolérance d’épaisseur : niveau T4

Applications

Indupan 032 est recommandé pour :

bardages métalliques double peau,

bâtiments industriels et logistiques,

bâtiments commerciaux et agricoles,

projets en neuf et rénovation,

locaux à faible ou moyenne hygrométrie.

Pour en savoir plus exit_to_app