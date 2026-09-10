BATIMAT : BREMAUD met la menuiserie en mouvement

Questionner ses habitudes. Explorer de nouvelles matières. Oser de nouvelles couleurs. Imaginer autrement la menuiserie de demain : C’est cela, être en mouvement ! Du 28 septembre au 1er octobre, le fabricant français de menuiseries sur mesure BREMAUD donne rendez-vous aux professionnels du bâtiment à BATIMAT avec une ambition : faire battre quelque chose de nouveau !

Un mouvement qui se dessine dans chaque matière

À BATIMAT, BREMAUD dévoilera plusieurs évolutions qui traduisent cette volonté d'aller toujours plus loin dans la personnalisation, le design et la performance.

Les gammes bois seront notamment à l'honneur, avec des évolutions particulièrement séduisantes qui réinterprètent le savoir-faire traditionnel pour répondre aux envies architecturales d'aujourd'hui.

Côté aluminium, un nouveau nuancier de coloris viendra ouvrir de nouveaux territoires esthétiques. Des teintes contemporaines, audacieuses et dans l'air du temps pour sortir des codes habituels et donner davantage de liberté aux projets.

Et parce que le mouvement doit aussi être durable, BREMAUD mettra en lumière sa nouvelle gamme PVC bas carbone, conçue avec une attention particulière portée à l'éco-conception et labellisée « Origine France Garantie ».

Trois matières. Trois univers. Une même volonté : faire bouger les lignes de la menuiserie.

Un mouvement qui se partage

Chez BREMAUD, le mouvement ne se joue pas uniquement dans les produits. Il circule dans les idées, les projets, les échanges et les rencontres.

Car c’est en confrontant les regards, en écoutant les besoins et en partageant les expériences que naissent les solutions qui feront avancer la menuiserie.

Pendant quatre jours, les équipes commerciales BREMAUD seront présentes pour accompagner les professionnels, parler projets, apporter leur expertise et imaginer avec eux les solutions les plus justes.

Un mouvement qui résonne

Certains mouvements se racontent. D’autres se découvrent. Depuis plusieurs mois, BREMAUD prépare une nouvelle manière de se révéler. Une évolution qui puise sa force dans 50 ans d’histoire, tout en donnant une nouvelle impulsion à l’entreprise et à la manière dont elle se projette dans l’avenir.

Un nouveau souffle. Une nouvelle énergie. Une nouvelle façon de faire battre ce qui l’anime depuis toujours : le goût du beau, le sens du détail, l’envie d’innover et la passion du sur-mesure.

Il faudra attendre l’ouverture de BATIMAT pour ressentir ce nouveau battement.

Rendez-vous du 28 septembre au 1er octobre, Hall 4 – Allée E – Stand 092.

Pour en savoir plus exit_to_app