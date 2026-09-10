Testo présente une nouvelle génération d'instruments de mesure connectés

Face à des installations de plus en plus variées et à des exigences renforcées en matière de contrôle et de traçabilité, les professionnels doivent pouvoir réaliser leurs mesures rapidement tout en conservant une documentation fiable de leurs interventions. Testo fait ainsi évoluer ses appareils pour faciliter les opérations sur le terrain.

testo 330 et testo 320 : des analyseurs de combustion connectés

Les nouveaux testo 330 et testo 320 disposent d’un écran tactile de 5,5 pouces et d’une interface guidant l’utilisateur étape par étape. Leur connectivité Bluetooth permet également de les associer à différents instruments Testo, comme une sonde de CO ambiant ou un manomètre différentiel testo 510.

Les données sont centralisées dans l’application testo Smart, qui permet de suivre les mesures, de générer des rapports directement sur site et de faciliter la création et l’archivage des attestations d’entretien. Avec testo Smart Connect, les données peuvent également être synchronisées avec le cloud pour rester accessibles à distance.

testo 330 : pour les interventions exigeantes

Le testo 330 propose une plage de mesure du CO pouvant atteindre 40 000 ppm selon la configuration, avec protection par dilution intégrée et mise à zéro automatique.

Trois versions sont disponibles :

testo 330 LL Pro : CO jusqu’à 20 000 ppm, évolutif NO ;

: CO jusqu’à 20 000 ppm, évolutif NO ; testo 330 LL Premium : CO jusqu’à 40 000 ppm, évolutif NO ;

: CO jusqu’à 40 000 ppm, évolutif NO ; testo 330 LL Premium NO : CO jusqu’à 40 000 ppm avec capteur NO intégré.

Garantie : 4 + 1 ans.

testo 320 : pour les mesures courantes

Destiné aux contrôles courants sur les installations de chauffage, le testo 320 affiche une plage de mesure du CO jusqu’à 10 000 ppm selon la configuration. Sa batterie longue durée et sa recharge USB-C facilitent son utilisation au quotidien.

Il est disponible en deux versions :

testo 320 Initial 02 : CO jusqu’à 5 000 ppm ;

: CO jusqu’à 5 000 ppm ; testo 320 Pro 02 : CO/H₂ jusqu’à 10 000 ppm, évolutif NO.

Garantie : 2 + 1 ans.

Les deux gammes sont également proposées en kits avec sonde de fumée, filtre à particules, adaptateur secteur et sac à dos. Une imprimante Bluetooth est disponible en option.

testo 862 : la thermographie connectée au format compact

Autre nouveauté présentée à INTERCLIMA, la caméra thermique testo 862 vise à simplifier les diagnostics sur le terrain. Elle permet notamment de visualiser les déperditions thermiques, les défauts de construction, les zones d’embouage ou encore les échauffements anormaux sur les installations.

Son interface tactile, son format compact et ses fonctions de diagnostic en font un outil destiné aux contrôles rapides du quotidien.

La gamme comprend deux versions :

testo 862-1 : 160 × 120 pixels ;

: 160 × 120 pixels ; testo 862-2 : 256 × 192 pixels.

Avec une sensibilité thermique inférieure à 50 mK à +25 °C et un mode Fusion combinant image réelle et image thermique, la caméra facilite l’identification des anomalies. Elle intègre également des fonctions de détection des points chauds et froids, de calcul du Delta T et d’analyse des risques de moisissures.

Des mesures enrichies par la connectivité

La testo 862 peut communiquer en Bluetooth avec le thermo-hygromètre testo 605i ou la pince ampèremétrique testo 770-3. Ces associations permettent notamment de compléter les diagnostics liés à l’humidité, aux moisissures ou aux installations électriques.

Les images thermiques peuvent ensuite être exploitées dans le logiciel gratuit testo IRSoft pour générer des rapports PDF.

Protégée contre la poussière et l’eau grâce à son indice IP54, et résistante aux chutes jusqu’à 1,5 mètre, la testo 862 est conçue pour accompagner les professionnels dans leurs interventions sur chantier.

Avec ces nouveaux instruments, Testo poursuit ainsi le développement de solutions de mesure connectées, intuitives et pensées pour simplifier le quotidien des professionnels du CVC-R et de la maintenance.

Pour en savoir plus exit_to_app