Briqueterie angevine fondée en 1910, Rairies Montrieux façonne briques, plaquettes et carreaux de terre cuite à partir d'argiles extraites dans ses propres carrières. Ce nouveau produit prolonge une démarche de valorisation matière engagée de longue date, qui vise à tirer le meilleur parti de chaque ressource, de l’argile extraite jusqu’à la pièce posée sur chantier.

Une brique née sur un chantier

À l'origine de ce produit, il n'y a pas un plan de gamme mais une commande. À Durtal, en Maine-et-Loire, une ancienne friche commerciale a été convertie en tiers-lieu ouvert à tous. Son architecte, Rudy Château, cherchait un matériau géosourcé capable d'améliorer le confort du bâtiment sans multiplier les équipements techniques. La brique de terre crue qu'il avait en tête n'existait pas encore chez Rairies Montrieux. Plutôt que de l'orienter vers une autre solution, le fabricant a décidé de la mettre au point, avec une double exigence : répondre aux contraintes d'un équipement public tout en conservant ce qui fait l'intérêt de la terre crue, puis organiser une fabrication dédiée.

Le tiers-lieu de Durtal est le premier démonstrateur de la brique. À l'intérieur, elle vient compléter les murs de brique d'origine, conservés et isolés par l'extérieur, dont elle renforce l'inertie ; sa présence régule aussi naturellement l'humidité de l'air. Deux formats y sont posés, 260 × 110 × 70 mm et 125 × 110 × 70 mm. En façade, la terre cuite prend le relais avec des plaquettes Rairies Montrieux en coloris Antarès et finition Écorce, mariées à un bardage bois ajouré, dans des teintes qui font écho au château voisin.

Sans cuisson

La brique est façonnée à partir d'une argile 100 % naturelle et locale, sans stabilisant, et ne passe jamais au four. Cette absence de cuisson est au cœur de son intérêt environnemental : l'énergie consommée pour la fabriquer est nettement réduite par rapport à une brique de terre cuite, ce qui se traduit par une empreinte carbone très faible.

Sur le plan du confort, la terre crue cumule deux atouts. Sa masse lui confère une inertie thermique importante, qui amortit les variations de température. Elle absorbe l'humidité de l'air lorsqu'elle est en excès et la restitue lorsqu'il s'assèche. Le climat intérieur gagne en stabilité, été comme hiver, par le seul effet de la matière. Pour les programmes qui visent la sobriété énergétique et privilégient les matériaux géosourcés, elle apporte une réponse par la matière elle-même, sans recours à des systèmes actifs.

Regarder d'abord ce qui existe déjà

Chez Rairies Montrieux, la valorisation matière commence par un regard attentif sur ce qui sort déjà des fours. Dans une briqueterie, chaque pièce a sa personnalité et toutes ne correspondent pas exactement à la teinte ou à la texture attendues. Plutôt que de les écarter, Rairies Montrieux a organisé trois voies de valorisation.

Les Singuliers réunissent les pièces à la couleur plus soutenue, à la texture inhabituelle ou issues d'une fin de série. Leurs caractéristiques techniques sont intactes ; elles trouvent preneur auprès de concepteurs qui recherchent une matière vivante, hors standard. Le grenaillage s'applique aux produits présentant de légères imperfections leur donnant une surface mate et minérale, et une nouvelle destination. Les rebuts qui ne peuvent plus être employés en l'état sont concassés, puis réutilisés en paillage minéral ou en remplissage de gabions.

Le groupe scolaire Louis Blériot, à Dugny (Seine-Saint-Denis), montre ce que cette approche permet à l'échelle d'un bâtiment entier : la totalité des 4 000 m² de façade est composée de produits revalorisés. L'agence Engasser & Associés en a tiré un camaïeu de briques et de plaquettes qu'aucune gamme catalogue n'aurait permis de composer. Pour l'architecte Gaëtan Engasser, partir de l'existant est devenu « un véritable levier de création ».

Préserver la ressource à chaque étape

Le deuxième axe de la démarche concerne la matière et l'énergie. Une partie des produits est fabriquée avec une argile rouge extraite à quelques kilomètres de l'usine, dans des carrières exploitées de façon raisonnée, puis réhabilitées, de manière à préserver la biodiversité. Dans l'atelier d'émaillage, les eaux de process sont traitées et réemployées pour le lavage des équipements.

Les engagements pris :

Avec la brique de terre crue, Rairies Montrieux franchit une nouvelle étape de sa démarche de valorisation matière : après avoir donné une seconde vie à ses produits et optimisé ses ressources, l’entreprise développe des solutions qui exploitent la terre sous sa forme la plus sobre. L'entreprise entend ainsi concilier production industrielle et préservation des ressources, et apporter aux maîtres d'ouvrage, aux architectes et aux entreprises des réponses concrètes, mesurables et fabriquées en Anjou.

ENSEMBLE, VALORISONS L'EXISTANT.

PRÉSERVONS LES RESSOURCES.

BÂTISSONS DURABLEMENT.

À propos de Rairies Montrieux

Installée aux Rairies, en Maine-et-Loire, sur l'un des plus anciens sites de production de terre cuite de France, la briqueterie Rairies Montrieux transmet son savoir-faire depuis cinq générations. Elle façonne briques, plaquettes de parement et carreaux à partir d'argiles extraites de ses carrières à ciel ouvert, pour des architectes et des maîtres d'ouvrage en France comme à l'international. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et « Produit en Anjou », l'entreprise compte 150 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2025. Ses collections sont présentées dans deux showrooms, au Viaduc des Arts à Paris et sur le site de production, en Anjou.

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