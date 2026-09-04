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Blum part à la rencontre des professionnels de l’agencement avec un roadshow inédit

Communiqué
Publié le 04 septembre 2026
Blum, Egger, Lamello et TopSolid s'unissent pour lancer à partir du 1er octobre « agencer ensemble », un roadshow organisé dans six villes de France.
Blum part à la rencontre des professionnels de l’agencement avec un roadshow inédit - Batiweb

Pour la première fois, quatre entreprises s'associent pour donner naissance à « agencer ensemble », un événement de proximité destiné aux artisans, agenceurs, fabricants de meubles, architectes d'intérieur et étudiants de la filière. Organisé sous la forme d'afterworks conviviaux, ce roadshow permettra aux participants de découvrir les dernières avancées en matière de ferrures, de matériaux, de solutions d'assemblage et de logiciels, tout en échangeant directement avec les équipes des marques partenaires. Au-delà de la présentation de produits, l'événement se veut un véritable lieu de partage, mettant en lumière les évolutions qui transforment les métiers de l'agencement et de l'aménagement intérieur.

Grâce à la complémentarité de leurs savoir-faire, les quatre spécialistes couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur du projet d'agencement :

  • Blum, fabricant de ferrures et solutions pour meubles ;
  • Egger, fabricant de solutions panneaux décoratifs et stratifiés ; 
  • Lamello, fabricant de technologies d’assemblage innovantes pour l’assemblage du bois
  • TopSolid, éditeur de logiciels de CFAO pour les métiers du bois ;

Cette approche offre aux professionnels une vision globale des tendances et des évolutions qui façonnent aujourd'hui les métiers du meuble et de l'agencement.

Gratuit et accessible sur inscription, « agencer ensemble » a été conçu comme un rendez-vous de proximité. Chaque étape offrira l'opportunité d'aborder les enjeux concrets du métier, de partager des retours d'expérience et de découvrir des solutions adaptées aux défis rencontrés au quotidien.

Afin de favoriser des échanges ancrés dans la pratique, les organisateurs ont fait le choix de lieux étroitement liés à la filière. Les participants pourront ainsi évoluer dans un environnement en cohérence avec leurs activités, propice à la découverte, aux démonstrations et aux discussions techniques.

Au programme de ces afterworks : découverte et test de nouveautés, animations transverses réunissant les quatre fabricants, jeux-concours (plus de 20 000 € de lots à gagner), temps d'échanges autour d'un cocktail dinatoire. Plus qu'une simple vitrine de produits et de services, « agencer ensemble » entend illustrer la complémentarité des expertises qui contribuent à la réussite d'un projet d'agencement, tout en offrant aux visiteurs une vision transversale des solutions et des tendances qui façonnent l'avenir de la filière.

Pour Blum cela sera l’occasion de présenter en exclusivité un tout nouveau service dédié à REVEGO, son « Système Pocket » unique de porte coulissante.

« agencer ensemble » : six rendez-vous à travers la France

Le roadshow se déroulera du 1er octobre et 5 novembre, les jeudis de 17h à 21h.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui en cliquant sur la date de votre choix. Attention le nombre de place est limité.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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