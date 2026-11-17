Découvrez la gamme Béton Infinite par Monier
Le secteur du bâtiment évolue, les exigences environnementales aussi. Avec la gamme INFINITE, Monier réinvente le béton pour vous offrir une solution de toiture qui ne fait aucun compromis.
9.33 Kg de CO₂ equiv / m². Valeur FDES certifiée de notre tuile béton Infinite, attestant de son empreinte carbone sur l’ensemble de son cycle de vie.
- CEM II
- Processus industriel maîtrisé garantissant résistance et longévité.
- Ressources locales valorisées et production circulaire.
Conçues et fabriquées en France, nos tuiles intègrent 65 % de sable extrait à moins de 25 km des usines ou acheminé par voie fluviale, tout en réintroduisant, lorsque c’est possible, leurs propres chutes de production dans le circuit.
Avec Infinite, la tuile béton Monier franchit un cap : une garantie contre le gel portée de 30 à 50 ans, à périmètre constant.
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