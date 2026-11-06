A l’occasion d'ARCHITECT@WORK NANTES, le fabricant autrichien de ferrures Blum poursuit son objectif d’optimiser les espaces de vie grâce à des solutions alliant fonctionnalité, design et confort d’utilisation. Avec REVEGO et AMPEROS AC, l’entreprise propose des concepts d’aménagement intelligents adaptés aux exigences de l’habitat contemporain. Les 19 et 20 novembre 2026, les visiteurs pourront également découvrir BEYOND COMPONENTS, un nouveau service destiné avant tout aux fabricants et agenceurs, qui simplifiera la préparation de REVEGO et leur permettra de gagner du temps.

Utilisation créative de l’espace avec REVEGO

Le système REVEGO se compose de portes simples ou doubles qui s’ouvrent d’une légère pression et qui sont ensuite guidées dans la « Pocket », un corps de meuble étroit installé sur le côté du meuble. La technique de ferrures sophistiquée est entièrement intégrée dans la Pocket et est ainsi parfaitement invisible pour les utilisateurs.

REVEGO permet d’ouvrir des espaces de vie ou de travail entiers, puis de les refermer, offrant de nouvelles perspectives en matière d’utilisation des espaces.

Créer du mobilier avec alimentation intégrée grâce à AMPEROS AC

AMPEROS AC répond à la multiplication des appareils électroniques dans les foyers modernes en permettant d’intégrer des prises de courant directement dans les tiroirs et tablettes coulissantes. L’alimentation est ainsi disponible exactement là où elle est nécessaire, et ce de manière invisible, puisque le passage de câble est masqué sous le tiroir ou la tablette.

Les appareils électriques peuvent être dissimulés parfaitement tout en restant chargés et prêts à l’emploi, dans la cuisine, le salon, la salle de bain ou la chambre, afin de préserver l’esthétique de l’espace.

AMPEROS AC - prise intégrée permettant de dissimuler des appareils électriques dans des tiroirs.

BEYOND COMPONENTS : faire gagner du temps aux fabricants

A partir du 1er janvier 2027, Blum France proposera un service conçu avant tout pour faciliter le travail des fabricants et des agenceurs. Ils pourront choisir entre deux niveaux de préparation : REVEGO prédécoupé (les composants métalliques sont livrés déjà découpés sur mesure selon la configuration du projet) et REVEGO préassemblé (les Pockets sont assemblées et complétées par les panneaux d’habillage, le cache-rail et les façades dans la finition choisie). Le fabricant reçoit ainsi une solution prête à installer et peut se concentrer sur la réalisation du projet et la relation avec son client.

Le service apportera également un bénéfice aux architectes. Dès la phase de conception, ils pourront configurer une solution REVEGO en ligne et obtenir une estimation de prix afin de vérifier plus tôt la cohérence budgétaire du projet. Ils pourront ensuite transmettre cette base à l’agenceur, qui finalisera les données techniques, obtiendra le prix définitif et passera commande depuis le webshop Blum.

De la configuration à la livraison, Blum France restera l’interlocuteur unique pour la commande, la préparation, l’emballage, l’expédition et le suivi du transport.

Nouveau service Beyond Components dédié à REVEGO : prédécoupé et préassemblé.

À travers ces différentes innovations, Blum réaffirme sa conviction : la qualité d'un projet d'aménagement ne repose pas uniquement sur ses matériaux, son design ou sa durabilité, mais également sur sa facilité de conception, de fabrication et d'utilisation. C'est cette vision globale de l'aménagement que l'entreprise viendra partager à ARCHITECT@WORK Nantes.

Rendez-vous les 19 et 20 novembre 2026, au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes, dans le Hall XXL- stand 29.

Vous pouvez obtenir une invitation gratuite sur le site A@W Nantes

Pour en savoir plus exit_to_app