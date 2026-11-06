Plus d'impact visuel. Moins d'impact carbone.

Une fenêtre PVC qui fait forte impression.

Avec sa fenêtre Viséa BAS CARBONE PVC, BREMAUD défend une idée simple : l’engagement environnemental ne devrait jamais se faire au détriment du style. Bien au contraire. Il doit pouvoir s’inscrire dans des projets, où l’esthétique compte autant que la performance, où chaque détail participe au résultat final.

Trois styles. Une même volonté de marquer les lignes.

Traditionnelle, arrondie ou résolument droite : Viséa BAS CARBONE PVC décline son identité à travers trois packs esthétiques, pour accompagner des architectures et des envies différentes.

Le Pack Traditionnel cultive le charme des lignes moulurées. Le Pack Rond privilégie des contours adoucis. Le Pack Droit affirme une écriture contemporaine, avec des lignes très épurées.

À cette diversité s’ajoutent d’infinies combinaisons de personnalisation pour composer une menuiserie en accord avec le caractère du bâtiment.

Une multitude de teintes et des coloris inédits offrent un large éventail de possibilités.

Les finitions granitées ou satinées apportent une touche supplémentaire de caractère.

Les couleurs peuvent également être mixées entre l’intérieur et l’extérieur.

La conception s’affranchit des standards pour donner forme aux projets les plus singuliers, jusque dans les lignes cintrées. Des plats collés peuvent aussi être ajoutés pour retrouver l’esprit atelier.

Avec Viséa BAS CARBONE PVC, BREMAUD fait du sur-mesure sa véritable signature.

Chaque menuiserie s’adapte aux spécificités du bâtiment, aux partis pris architecturaux et aux envies de ceux qui l’habitent. Pour l’architecte, c’est une liberté de conception supplémentaire. Pour l’artisan-installateur, c’est la possibilité de proposer autre chose qu’une simple fenêtre : une solution qui participe pleinement au projet et permet au client de se projeter.

Une seconde vie au coeur du profilé.

La particularité de la gamme Viséa tient notamment à la composition de ses profilés PVC, qui intègrent en moyenne 45 % de matière recyclée, issue de fenêtres en fin de vie et de chutes de production. Certains profilés peuvent atteindre jusqu’à 70 % de matière recyclée.

Cette démarche s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, permettant d’alimenter une filière en boucle fermée.

Autrement dit, la matière ne repart pas de zéro : elle retrouve une place dans un nouveau produit. Une approche qui donne une dimension supplémentaire à la fenêtre PVC et apporte aux professionnels un argument tangible pour accompagner les attentes de leurs clients.

Le confort et la performance restent au premier plan.

Isolation thermique, sécurité et qualité de conception restent des critères déterminants dans le choix d’une fenêtre.

Sur ces aspects, Viséa BAS CARBONE PVC affiche un coefficient thermique Uw ≤ 1,3 W/m².K et peut intégrer jusqu’à sept points de fermeture, selon la configuration retenue.

Ces caractéristiques techniques s’inscrivent dans une approche globale de la menuiserie, où les performances attendues doivent s’articuler avec les contraintes du bâtiment, les usages et les choix esthétiques.

L’enjeu : intégrer la dimension bas carbone parmi les critères déterminants de la menuiserie.

Pour les artisans-installateurs, Viséa BAS CARBONE PVC constitue une solution qui permet de répondre à des attentes variées, en associant caractéristiques techniques, liberté de personnalisation et démarche environnementale.

Pour les architectes et prescripteurs, la gamme offre une réponse qui prend en compte à la fois les exigences esthétiques du projet et les enjeux liés à la conception des bâtiments.

Le bon impact, au bon endroit.

Choisir une fenêtre, c’est arbitrer entre de nombreux critères : esthétique, confort, sécurité, budget et impact environnemental.

Avec Viséa BAS CARBONE PVC, BREMAUD propose de ne plus les opposer. La gamme associe diversité esthétique, performances et intégration de matière recyclée, pour répondre aux attentes des projets de rénovation comme aux exigences des professionnels qui les accompagnent.

Parce qu’une fenêtre contribue autant à l’identité d’un bâtiment qu’à ses performances, sa conception ne peut plus ignorer les nouvelles attentes du secteur.

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