Rairies Montrieux présentera ses nouveautés et son catalogue à BATIMAT 2026

Du 28 septembre au 1er octobre 2026, Rairies Montrieux occupera le stand P020 du Hall 1 de Paris Expo – Porte de Versailles. Le briquetier de Maine-et-Loire y réunit trois actualités : de nouvelles solutions de façade, de nouvelles gammes destinées aux espaces intérieurs et aux aménagements extérieurs, et le lancement de son catalogue architectural « Signature Terre Cuite ».

La façade comme terrain d'écriture architecturale

Parmi les matériaux de parement, la terre cuite se prête à une personnalisation peu commune. Quatre variables : le format, la teinte, l'aspect de surface et la finition se combinent pour donner à chaque projet une identité qui lui appartient. Sur son stand, Rairies Montrieux présentera l'étendue de ces combinaisons, des écritures les plus traditionnelles aux compositions les plus contemporaines.

« Signature Terre Cuite », un catalogue pensé comme un outil de conception

Le salon marquera le lancement de son nouveau catalogue architectural. Destiné aux architectes, aux prescripteurs et aux professionnels de la construction, l'ouvrage s'appuie sur une sélection de réalisations récentes pour montrer comment la terre cuite s'accorde à des contextes architecturaux très différents.

Au-delà de l'inspiration, il documente les possibilités de personnalisation : formes, couleurs, textures, finitions et présente les nouvelles gammes qui viennent enrichir l'offre, en façade comme en revêtement mural intérieur et en aménagement extérieur. Le catalogue sera disponible sur le stand pendant toute la durée du salon.

Une éco-démarche

Sur un salon où la construction durable occupe une place croissante, Rairies Montrieux présentera une démarche environnementale documentée, qui s'appuie sur des indicateurs plutôt que sur des intentions :

une argile extraite à quelques kilomètres seulement du site de production, dans des carrières exploitées de façon raisonnée puis réhabilitées ;

une production appuyée sur la biomasse, les fours à bois, la récupération de chaleur et le photovoltaïque ;

des eaux de lavage traitées puis réemployées dans l'atelier des produits émaillés.

Cette logique de seconde vie prend plusieurs formes. Les pièces présentant une singularité esthétique ou issues de fins de série conservent l'intégralité de leurs qualités techniques et trouvent leur place dans des projets où leur caractère devient un atout, le groupe scolaire Louis Blériot à Dugny, signé Engasser & associés, en est une illustration. Les produits qui ne peuvent plus être valorisés en l'état sont concassés puis réutilisés en paillage minéral ou en remplissage de gabions. À quoi s'ajoute la durée de vie de la terre cuite elle-même, qui peut dépasser cent ans.

L'entreprise développe par ailleurs une brique de terre crue non stabilisée, façonnée sans cuisson à partir d'une argile 100 % naturelle. L'absence de cuisson réduit fortement l'énergie nécessaire à sa production. Destinée aux aménagements intérieurs : murs décoratifs, cloisons, espaces de bien-être, elle régule l'humidité de l'air et apporte une inertie thermique qui contribue au confort des espaces, été comme hiver.

Quatre jours d'échange avec les équipes

La présence à BATIMAT sera surtout l'occasion de rencontrer les équipes de l'entreprise, d'échanger autour des projets en cours et de bénéficier de leur expertise dans le choix et le développement de solutions en terre cuite. Une participation qui accompagne le développement de Rairies Montrieux en France et à l'international, sans s'écarter de son savoir-faire ni de son attachement à la matière.

BATIMAT 2026 — Paris Expo, Porte de Versailles. Hall 1, stand P020. Du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre 2026, de 9 h à 19 h.

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