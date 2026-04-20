Château de Montreuil : un lieu d’exception près de Nantes

Château de Montreuil : un lieu d’exception au cœur d’une rénovation exemplaire

À Nort sur Erdre (44), le Château de Montreuil a retrouvé tout son éclat grâce à une rénovation ambitieuse mêlant respect du patrimoine, modernité et confort. Lauréat des Trophées 3 Diamants Mitsubishi Electric, le domaine se distingue aujourd’hui comme l’un des sites les plus inspirants pour organiser mariages, séminaires et évènements professionnels en Loire Atlantique.

Un domaine authentique et élégant, pensé pour recevoir

Implanté dans un parc arboré de 7 hectares, le château du XIXᵉ siècle accueille ses visiteurs dans un cadre naturellement préservé, propice à la convivialité comme à la concentration. Orangerie lumineuse, dépendances aménagées, terrasses généreuses, équipements professionnels… Tout a été imaginé pour offrir une expérience fluide et haut de gamme.

Le domaine propose :

une Orangerie de 300 m² qui offre un espace sous verrière à l’esprit Eiffel revisité : grande hauteur sous plafond, transparence, élégance, luminosité maîtrisée… Un espace modulable qui séduit autant les entreprises que les futurs mariés,

qui offre un espace sous verrière à l’esprit Eiffel revisité : grande hauteur sous plafond, transparence, élégance, luminosité maîtrisée… Un espace modulable qui séduit autant les entreprises que les futurs mariés, des espaces extérieurs aménagés ,

, une cuisine traiteur équipée ,

, des solutions d’hébergement totalisant 70 couchages ,

, un cadre unique mêlant charme historique et prestations contemporaines.

Le lieu se prête aussi bien aux mariages champêtre-chic et autres événements familiaux qu’aux séminaires, soirées d’entreprise ou comités de direction.

Un projet familial au service d’une expérience sur-mesure

Depuis 2021, le domaine s’inscrit dans une aventure familiale attentive, généreuse et profondément humaine.

Authenticité, élégance, naturel, bienveillance : ces valeurs irriguent autant la rénovation du site que l'accompagnement proposé aux organisateurs d'évènements.

Un confort haut de gamme pour tous les usages

Lors de sa rénovation et afin de garantir une qualité d’accueil irréprochable en toute saison, le maître d’ouvrage a misé sur :

une température homogène et agréable ,

, une qualité d’air maîtrisée ,

, une ambiance acoustique adaptée aux grands volumes ,

, une intégration discrète des équipements techniques pour préserver l’esthétique du bâti.

L’objectif : proposer un confort optimal, sans compromettre le charme architectural du site.

Une rénovation engagée et exemplaire

Le Château de Montreuil a également fait le choix d’une approche environnementale forte.

La modernisation des bâtiments s’inscrit dans une démarche de sobriété : exploitation de la lumière naturelle, gestion intelligente des énergies, régulation précise selon les espaces, et interventions techniques pensées pour minimiser l’impact sur le bâti et le parc.

Avec son cadre préservé, ses espaces élégants et son confort maîtrisé, le Château de Montreuil s’impose aujourd’hui comme un lieu incontournable pour accueillir des évènements d’exception. Entre patrimoine, modernité et engagement environnemental, il offre à chaque organisateur une expérience unique, soutenue par une équipe attentive et passionnée.

Entreprises, agences, futurs mariés : le domaine vous ouvre ses portes pour imaginer ensemble vos plus beaux projets.

Pour en savoir plus exit_to_app