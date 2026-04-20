Comment sécuriser une piscine pour les enfants tout en pouvant l'ouvrir et la fermer facilement au quotidien ?

L'abri de piscine est la solution qui réconcilie sécurité et confort

Bien qu'une barrière de piscine protège efficacement, elle ne contribue pas à la température de l'eau. Par ailleurs, une alarme de piscine peut signaler une chute, mais elle prévient le danger immédiat. L'abri de piscine Sokool résout le problème en couvrant intégralement le bassin avec une structure coulissante sans rail au sol, télescopique et motorisable. Fabricant français fort de plus de 40 ans d'expérience, Sokool pose plus de 500 abris par an sur l'ensemble du territoire, du modèle extra-bas pour les jardins qui veulent garder une ligne épurée au modèle haut.

Certains abris Sokool sont guidés par laser via le système de motorisation O'Tract et pilotables avec une télécommande. En quelques secondes le bassin passe de fermé à ouvert sans effort et sans manipulation compliquée. La structure physique de l'abri représente en elle-même le dispositif de sécurité.

Les dispositifs de sécurité pour piscine : quelle solution choisir ?

La loi Baignade du 3 janvier 2003 impose le respect de la norme NF P90-306 pour un équipement de sécurité pour la piscine.

La barrière de protection est la solution la plus répandue. Elle entoure le bassin avec une clôture d'au moins 1,10 mètre dotée d'une porte à fermeture automatique. Efficace pour les jeunes enfants, mais pénalisante dès qu'on multiplie les allers/retours dans la journée.

L'alarme immersion ou périmétrique déclenche une alerte sonore en cas de chute ou d'approche. Elle détecte, mais elle n'empêche pas. Son efficacité dépend entièrement de la réactivité des adultes présents et de l'absence de fausses alertes qui finissent par la faire désactiver.

La couverture de sécurité supporte le poids d'un adulte sans s'enfoncer. Robuste, mais lourde à manœuvrer quotidiennement sur les grandes surfaces.

L'abri de piscine reste le seul dispositif qui combine protection active, isolation thermique, maintien de la propreté du bassin et ouverture rapide.

Récapitulatif des dispositifs :

Dispositif Avantages Inconvénients Barrière de sécurité Efficace pour les enfants, installation simple Peu pratique pour les allers-retours fréquents Alarme Déclenche une alerte rapide Ne prévient pas les chutes, dépend de la réactivité des adultes Couverture de sécurité Robuste, maintient l'eau propre Lourde à manipuler, surtout pour les grandes piscines Abri de piscine Protection complète, ouverture rapide Coût élevé, installation plus complexe

La réglementation sur la sécurité des piscines privées en France

Le propriétaire d'une piscine enterrée construite après le 1er janvier 2004 doit équiper son bassin avec l'un des quatre dispositifs homologués, sous peine d'une amende pouvant atteindre 45000 euros. Les piscines construites avant cette date sont également soumises à cette obligation depuis 2006.

Un abri de piscine conforme à la norme NF P90-309 satisfait pleinement à cette obligation légale. Ce dispositif assure une sécurité renforcée tout en répondant aux exigences de la loi. Les abris Sokool respectent cette norme, offrant ainsi une solution fiable pour sécuriser votre bassin. En choisissant un abri conforme, vous vous prémunissez contre tout risque de mise en cause en cas d'accident impliquant un tiers, garantissant ainsi à la fois la sécurité de vos proches et la conformité légale de votre installation.