Placo® Multiconforts : une plaque de plâtre 4-en-1 pour la rénovation

À Paris, dans le quartier des Batignolles, un appartement de 85 m² resté dans son état d'origine pendant plus de 60 ans a bénéficié d'une rénovation complète menée par l'architecte Alexandre Bouché, fondateur du Studio Doisy. L'objectif était de transformer ce logement ancien en un espace fonctionnel, confortable et durable pour une famille avec deux enfants, tout en préservant son cachet. Pour répondre aux exigences de confort acoustique, de qualité de l'air intérieur, de résistance aux chocs et de protection contre l'humidité, l'agence a retenu la plaque de plâtre Placo® Multiconforts, une solution 4-en-1 déployée dans l'ensemble de l'appartement.

Une rénovation pensée pour les nouveaux usages familiaux

Après une importante phase de démolition, le projet a permis de repenser entièrement la distribution des pièces afin d'optimiser les volumes et d'apporter davantage de lumière naturelle. Les propriétaires souhaitaient créer un intérieur capable de répondre aux besoins d'une famille tout en anticipant les évolutions futures du logement.

Le choix des matériaux a donc joué un rôle central dans cette rénovation. Les performances techniques des cloisons devaient garantir un habitat plus silencieux, plus sain et plus résistant aux contraintes du quotidien.

Une seule plaque de plâtre pour quatre performances essentielles

Prescrite dans le salon, les chambres, la cuisine et la salle de bains, la plaque de plâtre Placo® Multiconforts concentre plusieurs fonctionnalités au sein d'un même produit.

Une résistance élevée aux chocs

Grâce à sa haute dureté certifiée selon la norme EN 520, Placo® Multiconforts protège efficacement les murs contre les impacts du quotidien. Une caractéristique particulièrement appréciée dans un logement occupé par de jeunes enfants.

Une excellente résistance à l'humidité

La plaque affiche une résistance à l'humidité jusqu'à six fois supérieure à celle d'une plaque BA13 standard. Elle peut ainsi être utilisée aussi bien dans les pièces sèches que dans les pièces humides comme la cuisine ou la salle de bains. Cette homogénéité offre également davantage de souplesse pour faire évoluer les aménagements du logement au fil des années.

Une meilleure qualité de l'air intérieur

Équipée de la technologie Activ'Air®, la plaque contribue à améliorer durablement la qualité de l'air intérieur en captant jusqu'à 70 % du formaldéhyde présent dans l'air*. Cette action reste efficace pendant au moins 50 ans avec des finitions classiques, comme une peinture.

Un confort acoustique renforcé

La plaque améliore également les performances acoustiques des cloisons. Dans cette rénovation parisienne, elle permet d'obtenir une isolation pouvant atteindre 42 dB selon la configuration mise en œuvre**, limitant efficacement la propagation des bruits entre les différentes pièces du logement.

Un chantier simplifié pour les entreprises

Au-delà de ses performances techniques, Placo® Multiconforts facilite également l'organisation des travaux. L'utilisation d'une seule référence sur l'ensemble du chantier simplifie les commandes, réduit les besoins de stockage et permet de réutiliser plus facilement les chutes de découpe.

Sa finition blanche apporte enfin un rendu homogène et lumineux, valorisant les volumes et permettant aux occupants de mieux se projeter dans leur futur intérieur.

Le témoignage des propriétaires

« Nous voulions bénéficier d'un salon d'angle lumineux et convivial pour recevoir nos invités, tout en garantissant des chambres parfaitement isolées du bruit pour nos deux enfants. Nous étions également très attentifs à la qualité de l'air intérieur ainsi qu'à la résistance des murs face aux chocs du quotidien afin d'assurer la durabilité des aménagements. » Romain Ponceau, propriétaire.

* Lorsque le rapport entre surface de produits Activ'Air® et volume de la pièce est égal à 1,4.

** Performance obtenue selon la configuration des cloisons mises en œuvre.

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