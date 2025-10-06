SOPREMA équipe Charlieu-Belmont Communauté en photovoltaïque
Une toiture photovoltaïque étanche et durable signée SOPREMA Entreprises
Pour atteindre ces ambitions, la toiture-terrasse photovoltaïque installée par l’agence SOPREMA Entreprises de Saint-Étienne joue un rôle central. Le bureau d’études a associé :
• un procédé d’étanchéité sans percement,
• un système photovoltaïque Soprasolar® Fix Evo Tilt, en intégrant les contraintes spécifiques d’hygrométrie élevée et d’acoustique d’un centre aquatique.
Peu répandue dans ce type d’environnement, cette solution technique garantit à la fois la durabilité du complexe toiture et la production d’énergie renouvelable.
Un savoir-faire global : couverture, étanchéité et photovoltaïque
Grâce à sa capacité à proposer une prestation complète, SOPREMA Entreprises Saint-Étienne a assuré le lot « couverture, étanchéité et photovoltaïque ».
Cette synergie de compétences est un atout majeur, notamment pour les marchés publics, où la réactivité et la maîtrise technique permettent de répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux des bâtiments.
Production solaire en autoconsommation
La toiture en bac acier de 1 000 m² accueille :
- 371 panneaux photovoltaïques,
- une puissance totale de 155,8 kWc,
- pour une surface solarisable de 750 m².
Cette centrale photovoltaïque couvrira 17 % des besoins énergétiques annuels du centre aquatique, estimés à 528 000 kWh/an. Une réduction significative de la facture d’électricité et une protection contre la hausse du prix de l’énergie sont ainsi assurées.
Ce choix renforce l’engagement de Charlieu-Belmont Communauté en faveur de la transition énergétique et de l’autoconsommation solaire.
Performance acoustique et thermique renforcée
Les contraintes techniques du bâtiment ont été anticipées :
- Isolation acoustique : comblement des nervures du bac acier perforé avec laine minérale (Rw+Ctr ≥ 30 dB et αw ≥ 0,7) pour améliorer le confort sonore.
- Performance thermique : pare-vapeur renforcé et isolant en verre cellulaire (R = 5 m².K/w) associés à un complexe bicouche bitume autoprotégé.
En complément, 1 500 m² de toitures-terrasses en béton intègrent le dispositif Slowli® by SOPREMA, permettant la rétention et la régulation des eaux pluviales, limitant ainsi la surcharge des réseaux.
