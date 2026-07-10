Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Etex réunit sept marques à Batimat 2026 pour une construction durable

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 10 juillet 2026
BATIMAT 2026 : Etex réunit 7 de ses marques françaises sur un stand unique pour présenter ses solutions pour la construction et la rénovation.
Etex réunit sept marques à Batimat 2026 pour une construction durable - Batiweb

Présent Hall 1 - Stand P066, Etex mettra en avant la complémentarité de ses expertises à travers les marques Siniat, Promat, Cedral, Equitone, Eternit, Superboard et Ursa. Une présence collective qui illustre la volonté du groupe d'accompagner les professionnels du bâtiment face aux enjeux de performance énergétique, de sécurité incendie et de décarbonation du secteur.

« Batimat est un rendez-vous incontournable pour écouter nos clients, échanger avec nos partenaires et renforcer les liens avec l'ensemble de notre écosystème. En réunissant pour la première fois sept de nos marques sur un même stand, nous démontrons notre capacité à proposer des solutions innovantes et durables répondant aux défis de la construction d'aujourd'hui et de demain », souligne Bernard Delvaux, CEO d'Etex.

Une offre complète pour tous les projets de construction et de rénovation

Architectes, maîtres d'œuvre, entreprises, artisans et distributeurs pourront découvrir un large éventail de solutions couvrant l'ensemble de l'enveloppe et de l'aménagement des bâtiments :

  • plaques de plâtre et systèmes constructifs ;
  • solutions de protection passive contre l'incendie ;
  • isolation thermique et acoustique ;
  • bardages et façades en fibres-ciment ;
  • couvertures pour bâtiments résidentiels, tertiaires et agricoles ;
  • panneaux architecturaux haute performance.

Le salon sera également l'occasion de dévoiler plusieurs nouveautés destinées à améliorer la performance des bâtiments tout en réduisant leur impact environnemental.

Trois divisions complémentaires au service du bâtiment

En France, Etex s'appuie sur trois pôles d'expertise :

→ Building Performance, avec les marques Siniat et Promat ;

→ Fiber Cement, regroupant Cedral, Equitone, Eternit et Superboard ;

→ Insulation, représentée par Ursa.

URSA

Avec près de 1 800 collaborateurs répartis sur 18 sites, la France constitue le premier marché mondial du groupe, représentant environ 18 % de son chiffre d'affaires.

À travers cette présence commune à Batimat 2026, Etex confirme sa stratégie consistant à proposer des solutions complémentaires alliant innovation, performance technique et responsabilité environnementale pour accompagner la transformation du secteur de la construction.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE - Batiweb

Depuis nos débuts en 1905, nous sommes les pionniers des solutions fibrociment pour la construction. En...

Pôle Agroparc 500 Rue Marcel Demonque
84140 Avignon
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.