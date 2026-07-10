Etex réunit sept marques à Batimat 2026 pour une construction durable

Présent Hall 1 - Stand P066, Etex mettra en avant la complémentarité de ses expertises à travers les marques Siniat, Promat, Cedral, Equitone, Eternit, Superboard et Ursa. Une présence collective qui illustre la volonté du groupe d'accompagner les professionnels du bâtiment face aux enjeux de performance énergétique, de sécurité incendie et de décarbonation du secteur.

« Batimat est un rendez-vous incontournable pour écouter nos clients, échanger avec nos partenaires et renforcer les liens avec l'ensemble de notre écosystème. En réunissant pour la première fois sept de nos marques sur un même stand, nous démontrons notre capacité à proposer des solutions innovantes et durables répondant aux défis de la construction d'aujourd'hui et de demain », souligne Bernard Delvaux, CEO d'Etex.

Une offre complète pour tous les projets de construction et de rénovation

Architectes, maîtres d'œuvre, entreprises, artisans et distributeurs pourront découvrir un large éventail de solutions couvrant l'ensemble de l'enveloppe et de l'aménagement des bâtiments :

plaques de plâtre et systèmes constructifs ;

solutions de protection passive contre l'incendie ;

isolation thermique et acoustique ;

bardages et façades en fibres-ciment ;

couvertures pour bâtiments résidentiels, tertiaires et agricoles ;

panneaux architecturaux haute performance.

Le salon sera également l'occasion de dévoiler plusieurs nouveautés destinées à améliorer la performance des bâtiments tout en réduisant leur impact environnemental.

Trois divisions complémentaires au service du bâtiment

En France, Etex s'appuie sur trois pôles d'expertise :

→ Building Performance, avec les marques Siniat et Promat ;

SINIAT PROMAT Précédent Suivant

→ Fiber Cement, regroupant Cedral, Equitone, Eternit et Superboard ;

CEDRAL EQUITONE ETERNIT SUPERBOARD Précédent Suivant

→ Insulation, représentée par Ursa.

URSA

Avec près de 1 800 collaborateurs répartis sur 18 sites, la France constitue le premier marché mondial du groupe, représentant environ 18 % de son chiffre d'affaires.

À travers cette présence commune à Batimat 2026, Etex confirme sa stratégie consistant à proposer des solutions complémentaires alliant innovation, performance technique et responsabilité environnementale pour accompagner la transformation du secteur de la construction.

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