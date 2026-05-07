Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Détectez embouage, humidité et pertes d’énergie avec la thermique

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 07 mai 2026
Localisez rapidement pertes de chaleur, humidité et défauts invisibles grâce à la caméra thermique, pour des diagnostics fiables et sans destruction.
Détectez embouage, humidité et pertes d’énergie avec la thermique - Batiweb

Les caméras thermiques Testo sont des outils incontournables pour le diagnostic thermique dans le bâtiment, en construction neuve comme en rénovation. Grâce à la thermographie infrarouge, elles permettent de visualiser immédiatement les anomalies invisibles à l’œil nu et d’intervenir rapidement, sans destruction.

Adaptées aux environnements collectifs et individuels, elles couvrent un large éventail d’applications : détection des déperditions énergétiques, identification des ponts thermiques, contrôle de l’isolation, mais aussi analyse des systèmes de chauffage avec la mise en évidence de phénomènes d’embouage ou de déséquilibres thermiques.

Les caméras thermiques Testo sont également particulièrement performantes pour la détection d’humidité, la localisation d’infiltrations d’eau et l’identification des zones propices aux moisissures, contribuant ainsi à améliorer la performance énergétique des bâtiments et la qualité de l’air intérieur.

Pensées pour les professionnels du terrain (chauffagistes, électriciens, climaticiens, bureaux d’étude), elles permettent de réaliser un contrôle non destructif rapide, fiable et directement exploitable. Leur prise en main intuitive et leur précision de mesure en font un véritable levier de productivité sur chantier.

En complément, Testo propose un logiciel d’analyse thermique gratuit, permettant de traiter les images, de générer des rapports professionnels personnalisés et de les transmettre facilement à vos clients. Un atout clé pour valoriser vos interventions, appuyer vos recommandations et renforcer votre crédibilité.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
TESTO - Batiweb

La société Testo SE & Co. KGaA, dont le siège se trouve à Lenzkirch,...

19 RUE DES MARAICHERS
57600 FORBACH
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.