Détectez embouage, humidité et pertes d’énergie avec la thermique

Les caméras thermiques Testo sont des outils incontournables pour le diagnostic thermique dans le bâtiment, en construction neuve comme en rénovation. Grâce à la thermographie infrarouge, elles permettent de visualiser immédiatement les anomalies invisibles à l’œil nu et d’intervenir rapidement, sans destruction.

Adaptées aux environnements collectifs et individuels, elles couvrent un large éventail d’applications : détection des déperditions énergétiques, identification des ponts thermiques, contrôle de l’isolation, mais aussi analyse des systèmes de chauffage avec la mise en évidence de phénomènes d’embouage ou de déséquilibres thermiques.

Les caméras thermiques Testo sont également particulièrement performantes pour la détection d’humidité, la localisation d’infiltrations d’eau et l’identification des zones propices aux moisissures, contribuant ainsi à améliorer la performance énergétique des bâtiments et la qualité de l’air intérieur.

Pensées pour les professionnels du terrain (chauffagistes, électriciens, climaticiens, bureaux d’étude), elles permettent de réaliser un contrôle non destructif rapide, fiable et directement exploitable. Leur prise en main intuitive et leur précision de mesure en font un véritable levier de productivité sur chantier.

En complément, Testo propose un logiciel d’analyse thermique gratuit, permettant de traiter les images, de générer des rapports professionnels personnalisés et de les transmettre facilement à vos clients. Un atout clé pour valoriser vos interventions, appuyer vos recommandations et renforcer votre crédibilité.

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