FNTP : Jean-Christophe Angenault nommé directeur général

La FNTP nomme Jean-Christophe Angenault directeur général. Il succède à Julien Guez, parti prendre la direction générale du Medef.

La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) change de directeur général. Son président, Alain Grizaud, a annoncé la nomination de Jean-Christophe Angenault à ce poste. Il succède à Julien Guez, appelé à prendre la direction générale du Medef.

Dans un communiqué annonçant sa nomination, la FNTP déclare que Jean-Christophe Angenault « mettra au service de la FNTP une expérience de plus de trente ans au cœur de la vie publique, des institutions et de la représentation des intérêts économiques ».

Aujourd'hui âgé de 61 ans, le nouveau directeur général a débuté sa carrière au sein des institutions publiques. Après un passage au cabinet du maire de Paris comme conseiller économique entre 1993 et 1995, il rejoint le groupe Rassemblement pour la République (RPR) à l'Assemblée nationale, où il suit les questions budgétaires et financières en lien avec la commission des Finances de 1995 à 2002. Il est ensuite nommé conseiller chargé de l'Économie, des Finances et de l'Industrie auprès du président de l'Assemblée nationale, fonction qu'il exerce jusqu'en 2007.

Dix-huit ans de parcours au sein de la FNTP

Arrivé à la FNTP en 2007 comme responsable des relations institutionnelles, Jean-Christophe Angenault a depuis occupé plusieurs fonctions de direction au sein de l'organisation. Il a notamment été directeur du réseau et des relations institutionnelles, puis directeur de cabinet. Selon la fédération, il a ainsi contribué au développement de son influence et de son ancrage territorial, « contribuant activement au développement de l'influence et du maillage territorial de l'organisation ».

Au fil de son parcours, il a également représenté la FNTP au sein de plusieurs instances liées aux infrastructures et à l'aménagement, parmi lesquelles le Cercle français de l'eau, l'association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE), la Revue générale des routes et de l'aménagement (RGRA) et le GIE des Cellules économiques régionales de la construction.

Depuis 2022, Jean-Christophe Angenault préside le comité du label RSE de la FNTP. Il siège également au comité de mission d'Enedis.

Dans son communiqué, la Fédération estime que cette nomination « s'inscrit dans la volonté de la FNTP de poursuivre son action au service des entreprises de travaux publics, des territoires et des grandes transitions auxquelles le secteur contribue quotidiennement ».