Chaux Saint-Astier® lance une nouvelle génération de chaux-chanvre bas carbone

Une formule enrichie et brevetée pour des performances accrues

Les deux liants historiques de la marque – très appréciés des professionnels pour leur fiabilité – franchissent une nouvelle étape. Leur évolution en version « PLUS » se traduit par une composition renforcée en Chaux Hydraulique Naturelle pure de Saint-Astier®, spécialement optimisée pour réduire l’impact environnemental.

Grâce à cette nouvelle formulation, les produits affichent une réduction de 40 % de leur empreinte carbone*, un résultat remarquable par rapport aux principaux liants du marché. Au-delà de leur dimension environnementale, ces nouvelles versions offrent des améliorations techniques majeures :

Temps de prise réduit pour une efficacité accrue sur chantier

Besoin en eau diminué

Mise en œuvre facilitée et plus homogène

Nettoyage machine simplifié

Conçus pour la réalisation de mortiers et bétons chaux-chanvre, BATICHANVRE® PLUS et BATICHANVRE® ISOL PLUS conviennent à de nombreuses applications : murs, doublages intérieurs, remplissages de colombages, bétons isolants pour planchers intermédiaires ou sous-toitures, notamment associés à la chènevotte ISOCANNA® ou à toute chènevotte certifiée « Chanvre Bâtiment ».

Validés par l’association CenC (Construire en Chanvre) et pleinement conformes aux Règles Professionnelles, les couples BATICHANVRE® PLUS / ISOCANNA® et BATICHANVRE® ISOL PLUS / ISOCANNA® s’inscrivent comme des solutions fiables et normées pour les chantiers biosourcés.

Les atouts produits :

Isolation thermique et acoustique performante

Excellent comportement au feu

Forte perméabilité à la vapeur d’eau

Confort d’été renforcé grâce à une inertie thermique élevée

Qualité de l’air intérieur préservée

Régulation hygrométrique naturelle

Formule brevetée (EP2430679)

Lambda mesuré par un laboratoire accrédité COFRAC

Chaux et chanvre : un duo vertueux au service de la construction durable

Depuis les années 2000, Chaux Saint-Astier® joue un rôle moteur dans le développement des solutions chaux-chanvre avec BATICHANVRE® et ISOCANNA®. Un engagement poursuivi avec la sortie, en 2023, de KALAMUA®, premier enduit de finition prêt à l’emploi spécifiquement formulé pour les bétons de chanvre.

Le succès de ce duo chaux-chanvre repose sur des performances thermiques, acoustiques et hygrométriques reconnues. Le béton chaux-chanvre assure en effet :

une excellente perméabilité à la vapeur d’eau , limitant condensation et moisissures.

une régulation naturelle de l'humidité , gage d'un confort intérieur plus sain.

une inertie thermique élevée , idéale pour réduire les pertes de chaleur en hiver et maintenir la fraîcheur en été.

une isolation acoustique performante grâce à un remarquable pouvoir d'absorption.

une durabilité naturelle, résistante au feu, aux nuisibles et dotée d'une capacité de captation du CO₂.

Autant d’atouts qui font du chaux-chanvre un matériau biosourcé d’avenir, parfaitement adapté aux enjeux climatiques et réglementaires actuels.

Un engagement durable et une gamme éco-matériaux qui s’élargit

Avec BATICHANVRE® PLUS et BATICHANVRE® ISOL PLUS, Chaux Saint-Astier® confirme son rôle de référent dans la construction écologique en proposant aux artisans des solutions encore plus vertueuses, capables d’améliorer les performances du bâti tout en réduisant son impact environnemental.

Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter là : une nouvelle offre d’éco-matériaux est d’ores et déjà annoncée pour 2026. Des solutions innovantes destinées à répondre à la rareté croissante des ressources et aux nouvelles attentes des professionnels en matière de mise en œuvre et de performance environnementale.

*Valeur BATICHANVRE® PLUS : 484 kg CO₂ eq / tonne

